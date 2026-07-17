Assessor revela causa da morte de Sam Neil, ator de Jurassic Park

A família informou que realizará uma cerimônia de despedida reservada na Nova Zelândia

A causa da morte do ator Sam Neill, conhecido mundialmente por papéis em filmes como "Jurassic Park" e "O Piano", foi confirmada nesta quinta-feira (16). Neill faleceu na última segunda-feira (13), aos 78 anos, na Austrália. Até então, a família não havia divulgado oficialmente o motivo do falecimento.

Em comunicado enviado à emissora pública Radio New Zealand, Philip Grenz afirmou que conversou com os familiares do ator para esclarecer as circunstâncias da morte aos fãs. Segundo o agente do artista, o ator morreu em decorrência de uma pneumonia.

"Sam faleceu de pneumonia. Antes de ficar doente, ele lutou bravamente contra um linfoma e conseguiu vencer a doença graças a um tratamento inovador chamado terapia CAR-T", declarou o agente.

De acordo com Grenz, o ator enfrentou um linfoma nos últimos anos e alcançou a remissão após passar pela terapia CAR-T, um tratamento que utiliza células do próprio sistema imunológico, modificadas em laboratório, para combater o câncer.

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Ainda segundo o representante, Sam Neill havia retomado sua rotina profissional antes de adoecer. O ator concluiu as gravações de quatro produções, que devem ser lançadas nos próximos meses.

A família informou que realizará uma cerimônia de despedida reservada na Nova Zelândia, país onde o artista viveu grande parte de sua vida e construiu sua carreira.