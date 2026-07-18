Mudou de CPF? MC Daniel mostra transformação no rosto após procedimentos; veja antes e depois

Cantor mostrou a evolução do visual nas redes sociais após harmonização facial, preenchimentos, botox e outras mudanças estéticas

MC Daniel surpreendeu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais um comparativo de antes e depois que mostra a transformação em sua aparência após uma série de procedimentos estéticos. O registro viralizou na última quinta-feira (17) e rapidamente movimentou os comentários na internet, com internautas afirmando que o funkeiro ficou "irreconhecível".

A mudança no visual foi resultado de um conjunto de procedimentos realizados ao longo dos últimos meses. Segundo o especialista responsável pelo tratamento, Igor Alves, o cantor passou por preenchimento facial, aplicação de toxina botulínica (botox), bioestimuladores de colágeno, sessões de laser, além de mudanças no cabelo, barba e sobrancelhas. O artista também intensificou a rotina de treinos na academia.

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De acordo com o médico, o resultado só foi alcançado graças ao comprometimento de MC Daniel durante todo o processo. "Ele teve confiança e paciência para chegar nesse resultado, seguindo cada passo que eu pedi: cabelo, barba, sobrancelha, preenchimento, toxina botulínica, laser, bioestimulador, academia, entre outros", afirmou.

Ao publicar a comparação, o cantor brincou com a própria transformação. "Milagres acontecem sim", escreveu na legenda da postagem.

Além dos procedimentos estéticos, MC Daniel deixou o cabelo crescer e escurecer, adotou barba e bigode e apareceu com traços faciais mais marcantes, como mudanças no contorno do nariz, dos lábios e da mandíbula.

Confira o antes e depois de MC Daniel: