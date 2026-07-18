Raidol lança EP acústico e revisita histórias de amor e despedidas no pop amazônico

Novo trabalho chega às plataformas digitais acompanhado de uma live session gravada nos estúdios da ONErpm

A cantora e compositora trans amazônida Raidol apresentou, na última sexta-feira (17), o EP "Todas as Mensagens Que Nunca Te Enviei (Acústico)", projeto que revisita, em novas versões, as quatro faixas lançadas no início de 2026. Disponível em todas as plataformas digitais pela ONErpm, o trabalho aposta em arranjos mais delicados para destacar a força das letras e ampliar o universo de um dos projetos mais pessoais da artista.

🎶 Além do EP, o lançamento chega acompanhado de uma live session gravada nos estúdios da ONErpm, em São Paulo. O registro reúne apresentações das canções do projeto em formato acústico e inclui ainda uma releitura de "Outra Vez", música que rendeu à artista uma indicação ao Prêmio Multishow 2024 na categoria Brega do Ano.

VEJA MAIS

Segundo Raidol, a proposta surgiu após um período de mudanças na carreira e na vida pessoal, quando buscou revisitar as composições sob uma nova perspectiva.

"Depois do The Town, eu me vi longe de casa, atravessando uma cidade nova e um novo momento da minha carreira. Sem os adornos da produção original, essas músicas revelam suas cicatrizes, seus silêncios e sua delicadeza. Esse projeto é sobre escutar o que permanece quando tudo o resto se cala", afirma.

Conhecida por incorporar referências do pop amazônico, a cantora mantém no novo trabalho elementos característicos de sua identidade musical, como influências do brega saudade, do melody e de sonoridades da música produzida na Amazônia urbana. Na versão acústica, no entanto, os arranjos minimalistas aproximam o público das narrativas e valorizam a interpretação vocal da artista.

A live session conta com a participação da violonista Melina Forô, em uma performance que privilegia a conexão entre as artistas e a atmosfera intimista das composições.

A produção audiovisual foi realizada pela equipe da ONErpm Studios, com direção e produção de Natalia Mecatti, fotografia de Stephanie Lima e Davilym Dourado, edição de Stephanie Lima e gravação, mixagem e masterização assinadas por Judaz Mallet.

Natural da Amazônia, Raidol é cantora, compositora e produtora cultural. Seu trabalho combina influências da música paraense, das vivências em terreiros de umbanda e do pop contemporâneo, criando uma sonoridade própria.

A artista foi selecionada pelo Natura Musical em 2021, indicada ao Prêmio Multishow em 2024 e integrou a programação do festival The Town em 2025.