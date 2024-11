VÍDEO: lenda da Matinta Perera é destaque no lançamento do livro do historiador Luiz Antônio Simas

O historiador Luiz Antônio Simas lançou recentemente o livro 'Bestiário Brasileiro: monstros, visagens e assombrações', em um evento realizado em um restaurante no Centro do Rio de Janeiro. A obra resgata e contextualiza figuras lendárias do imaginário popular brasileiro, como o Boitatá, o Curupira, a sereia Uiara, o Velho do Saco e a Loira do Banheiro, além de outras mitologias que permeiam a cultura nacional.

Durante o lançamento, Simas fez uma referência à lenda paraense da Matinta Perera, uma figura mítica que, segundo a tradição, pode ser uma mulher velha ou uma coruja que ganha a forma humana.

“Mas a Matinta Perera tem uma missão, que é encontrar alguém que seja ela também. Falam que para afastar a Matinta você tem que colocar café, fumo, tabaco, alguma comida para ela”, explicou o historiador sob os olhares atentos do público. O momento foi compartilhado em suas redes sociais.

Assista:

Ele também compartilhou uma história curiosa, mencionando uma reportagem em que funcionários de uma loja, durante o fechamento do estabelecimento, ouviram um assovio estranho.

“Um homem do interior do Pará, ao ouvir o som, comentou: ‘Deve ser a Matinta’. Em tom de brincadeira, uma das vendedoras respondeu: ‘Então, chama ela para tomar café. No dia seguinte, uma mulher apareceu na porta da loja pedindo para ser atendida e dizendo: ‘Eu vim tomar o café que você me prometeu’. A funcionária, assustada, serviu o café, e a mulher partiu, deixando os funcionários apavorados com a situação”, contou.