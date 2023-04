Diretores paraenses lançam animação sobre mitos e lendas da Amazônia

Incentivar a leitura e uni-la ao universo do imaginário amazônico é um dos principais intuitos da animação "Contos Mirabolantes - O Olho do Mapinguari", que está sendo lançada neste mês de abril, com patrocínio do Banco da Amazônia via Lei Rouanet e Minc. A programação conta com três pré-estreias, antes da estreia oficial, que será neste domingo (30), com entrada gratuita, às 10h, no auditório Eneida de Moraes, no Palacete Faciola.

Dirigido e roteirizado por Andrei Miralha e Petronio Medeiros, o curta é um convite à imaginação. Na história, Maria Estrela, uma menina de sete anos que adora ouvir histórias antes de dormir, já está cansada de ouvir sempre as mesmas. Desejando algo novo e mais empolgante, resolve ela mesma inventar um “conto mirabolante”.

Então, a partir deste sentimento, o público acompanha a narrativa da menina que traz de sua imaginação uma história sobre o Terrível Mapinguari da Amazônia e Maria Estrela, uma menina que embarca nesta aventura, montada em Esperança, seu fabuloso Boi-Bumbá Alado. A garota também se depara com um gavião real, vários macaquinhos, outros animais e lendas da floresta, como por exemplo, a Cobra Grande e, claro, o Mapinguari.

A primeira exibição de pré-estreia foi realizada na Usina da Paz Cabanagem, na última quarta-feira (19). No último sábado, foi a vez do Curro Velho reunir a comunidade para a sessão. Segundo um dos diretores do curta, Andrei Miralha, a ideia surgiu a partir da sua própria prática de contar histórias para sua filha. “Essa ideia vem da minha prática de leitura para crianças, eu tenho uma filha de cinco anos e sempre tive essa prática de contar histórias para ela. Então nasceu daí, da possibilidade de a criança contar sua própria história também”, afirmou.

Andrei ressaltou ainda que a história não se trata apenas de uma narrativa de animação, mas da possibilidade de “usarmos o imaginário amazônico. É muito gostoso brincar de contar uma história. Podemos através do filme buscar vários elementos para contar a mesma história. Isso é muito interessante. Inserir na criançada nossa própria cultura. “É importante prestigiar a produção artística da Amazônia”, reforçou o diretor.

O diretor Petrônio Medeiros vê no curta, uma maneira de valorizar ainda mais a cultura regional. “A cultura e o imaginário são vivos e pulsantes, na medida em que eles são contados e recontados então para nós é maravilhoso poder usar a linguagem da animação para recontar as histórias”, afirmou.

Petrônio disse ainda que o conto é um estimulo para as crianças trazerem esses mitos e lendas da cultura popular para suas vidas. “Elas podem viver a história de uma maneira potente, além das relações afetivas com os animais, com a fauna e a flora”, concluiu o diretor.

A animadora Thalyne Chrytina, comemora ter feito parte do projeto. “Por trás dessa história, temos elementos da nossa cultura de uma forma mais divertida e encantadora, o que para o público infantil faz uma grande diferença”. Thalyne destacou ainda que espera que a curiosidade das crianças sobre o “mapinguari” fique ainda mais aguçada. “Temos a cobra grande e tantos outros personagens presentes nas nossas histórias, que queiram inventar seus próprios contos, e se divirtam imaginando novos mundos”, concluiu.

Agende-se

Lançamento animação "Contos Mirabolantes - O Olho do Mapinguari"

Data: 30/04

Hora: 10h

Local: Palacete Faciola (Av. Nª Sra. de Nazaré, 138 - Nazaré, Belém - PA, 66040-170)

