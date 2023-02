'Pinóquio por Guillermo del Toro', vence o Annie, festival de animação

Na madrugada do domingo, 26, o prêmio Annie Awards, considerado o Oscar da animação de TV e do cinema, revelou as produções vencedoras de 2023. "O longa-metragem Pinóquio por Guillermo del Toro", da Netflix, que já havia conquistado o Globo de Ouro de melhor animação, este ano, venceu no Annie em cinco categorias: Melhores Filme, Direção em Filme, Música em Filme, Animação de Personagens em Filme e Design de Produção em Filme.

Apesar de não ser uma animação, "Avatar: O Caminho da Água" levou os prêmios de Melhores Efeitos Visuais em Filme e Animação de Personagens em Live-action.

O ator Wagner Moura estava indicado como Melhor Atuação de Voz em Filme pela dublagem de Lobo Mau em "Gato de Botas 2: O Último Pedido", mas não levou dessa vez. O vencedor na categoria foi Jenny Slate, por "Marcel the Shell with Shoes On". Mas o filme de sequência de Gato de Botas conquistou a Melhor Edição em Filme.

Já nas séries, "Love, Death + Robots", também da Netflix, levou os prêmios de Melhores Efeitos Visuais Para TV, Design de Personagens na TV, Storyboarding na TV e Roteiro na TV.

Gato de Botas 2: O último pedido (Divulgação/Universal Pictures)

O prêmio de Melhor Animação Para TV - Adultos foi para "Bob’s Burgers". E a produção infantil "Abominável e a Cidade Invisível" venceu como Melhor Animação Para TV - Crianças.

Confira os vencedores por categoria:

Melhor Filme- "Pinóquio por Guillermo del Toro"

Melhor Filme Independente- "Marcel the Shell with Shoes On"

Melhor Produção Especial- "O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo"

Melhor Curta-Metragem- "Ice Merchants"

Melhor Anúncio- "Save Ralph"

Melhor Animação Para TV/ Pré-escolar- "The Tiny Chef Show"

Melhor Animação Para TV/ Crianças- "Abominável e a Cidade Invisível"

Melhor Animação Para TV/ Adultos - "Bob’s Burgers"

Melhor Minissérie- "ONI: A Lenda do Deus do Trovão"

Melhor Filme de Estudantes- "The Soloists"

Melhores Efeitos Visuais Para TV- "Love, Death + Robots"

Avatar: O Caminho da Água (Divulgação/ 20th Century)

Melhores Efeitos Visuais em Filme- "Avatar: O Caminho da Água"

Melhor Animação de Personagens na TV- Tim Watts por "O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo"

Melhor Animação de Personagens em Filme- Tucker Barrie por "Pinóquio por Guillermo del Toro"

Melhor Animação de Personagens em Live-action- "Avatar: O Caminho da Água"

Melhor Animação de Personagens em Videogame- Cuphead por "The Delicious Last Course"

Melhor Design de Personagens na TV- Alberto Mielgo por "Love, Death + Robots"

Melhor Design de Personagens em Filme-Taylor Krahenbuhl por "Os Caras Malvados"

O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. (Divulgação)

Melhor Direção na TV- Peter Baynton e Charlie Mackesy por "O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo".

Melhor Direção em Filme- Guillermo Del Toro e Mark Gustafson por "Pinóquio por Guillermo del Toro"

Melhor Música na TV- Ego Plum por "The Cuphead Show!"

Melhor Música em Filme- Alexandre Desplat, Roeban Katz, Guillermo del Toro e Patrick McHale por "Pinóquio por Guillermo del Toro"

Melhor Design de Produção em Filme- "Pinóquio" por Guillermo del Toro

Melhor Design de Produção na TV- "ONI: A Lenda do Deus do Trovão"

Melhor Storyboarding em Filme- Anthony Holden por "Gato de Botas 2: O Último Pedido"

Melhor Atuação de Voz na TV- Maurice LaMarche em "Zootopia+"

Melhor Atuação de Voz em Filme- Jenny Slate em "Marcel the Shell with Shoes On"

Melhor Roteiro na TV- Andrew Kevin Walker por "Love, Death + Robots"

Melhor Roteiro em Filme- Dean Fleischer Camp, Jenny Slate, Nick Paley, Elisabeth Holm por "Marcel the Shell with Shoes On'

Melhor Edição na TV- "O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo"

Melhor Edição em Filme- "Gato de Botas 2: O Último Pedido"