‘Perlimps’, animação brasileira de Alê Abreu, estreia nos cinemas

Mesmo com o tom infantil, o público de todas as idades vai poder conferir mais uma animação de Alê Abreu, "Perlimps", que se trata de uma produção cheia de encantos, que chama atenção pela beleza artística com os traços e cores, além da combinação da trilha sonora do projeto de percussão Barbatuques. Nesta quinta-feira (9), o filme está nas salas de cinema de todo o Brasil.

"Perlimps" é a jornada de aventura de Claé e Bruô, que são dois agentes secretos de reinos distantes e opostos, mas que vão precisar superar as diferenças para trabalharem juntos para encontrar criaturas misteriosas chamadas Perlimps, as quais prometem trazer para para um mundo que está a beira de uma guerra.

O filme teve estreia mundial em junho de 2022, na sessão “Événements Excepcionelles” do Festival de Annecy, considerado o evento mais importante do mundo da animação, na França.

No Brasil, as primeiras exibições aconteceram mais tarde, em outubro, como parte da programação do Festival do Rio. Ainda no mesmo mês, o longa integrou a 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Neste ano, o filme teve uma pré-estreia no fim de janeiro, no Cine Marquise, em São Paulo, com a presença do diretor, elenco e convidados especiais.

Diante das mostras, críticos comentam que a animação chama atenção pela riqueza artísticas: as cores, os traços, cenários os próprios personagens. E ainda faz uma combinação com a trilha sonora, que vai mudando de acordo com o avanço da história.

O filme trata temas atuais que são importantes para diferentes idades, embora a obra esteja aberta para diferentes interpretações, mas de um modo geral a obra trata sobre amizade, respeito às diferenças e a briga por um mundo de paz, justo e prezar ao que o mundo tem a oferecer.

Alê Abreu foi o cineasta indicado ao Oscar de 2016 por “O Menino e o Mundo”, na categoria de Melhor Animação, mas que perdeu para a animação "Divertidamente". Alê já declarou em várias entrevistas que "Perlimps" foi um processo de criação que durou em torno de nove anos e que surgiu quando ele ainda estava finalizando "O menino e o mundo".

“Perlimps” é produzido por Laís Bodanzky, Luiz Bolognesi, que também já foi premiado em Annecy pelo filme “Uma História de Amor e Fúria” - e Ernesto Soto Canny junto a Buriti Filmes. Sony Pictures, Globo Filmes e Gloob assinam a coprodução. A distribuição no Brasil será feita pela Vitrine Filmes.

A atriz Giulia Barreto Benite, que interpreta Bruô, é conhecida por interpretar Mônica nos filmes Turma da Mônica.

Lorenzo Tarantelli é ator, cantor e dublador. Entre os principais trabalhos de dublagem, estão a série "Young Sheldon", "Puppy Dog Palls" e "Mogli entre dois mundos". No cinema, dublou "Pantera Negra", "Uma Dobra no Tempo", "Pinocchio", "Raya e o Último Dragão" e "Clifford o Gigante Cão Vermelho".

Sobre o filme

Os protagonistas Claé (Lorenzo Tarantelli) e Bruô (Giulia Benite) encontram uma casa na árvore, localizada em uma montanha afastada da floresta encantada, e começam a procurar alguma pista dos Perlimps. Logo em seguida, João-de-Barro (Stênio Garcia) aparece e se apresenta aos espiões.

A animação brasileira mostra a jornada de aventura e fantasia dos agentes secretos de reinos rivais. A dupla precisa superar suas diferenças e unir forças para encontrar os Perlimps.