Histórias que misturam lendas urbanas paraenses e terror conquistam internautas nas redes sociais

O gênero do terror tem se reinventado na internet e conquistado leitores ávidos por histórias sobrenaturais, recheadas de situações assustadoras e com um desfecho criativo. No Pará, o advogado, escritor e autor do podcast Um conto e Tanto, Fernando Sampaio, conhecido popularmente como Tanto Tupiassu, adotou uma pegada regional, mas sem dispensar o componente do medo diante do inexplicável, e há aproximadamente três anos vem conquistando o público da web com mini crônicas pautadas em lendas urbanas e seres místicos.

A paixão por histórias de terror aliada à vontade de narrar um bom conto levaram o advogado a entrar nas redes sociais. O primeiro sucesso veio por acaso, ao compartilhar despretensiosamente com os internautas, uma experiência sobrenatural da filha, relacionada a vidas passadas. O sucesso foi tão grande que em questão de meses, Tanto pulou de 2 mil para 128 mil seguidores.

“Esse relato ganhou proporções gigantescas e as pessoas então começaram a me seguir em grande quantidade e pedir que mais relatos, mais histórias fossem escritas. Eu não esperava toda essa repercussão”, relembra.

Mistura de lendas urbanas paraenses com histórias de terror conquistam internautas nas redes sociais

A maioria das crônicas publicadas por Tanto são fruto da sua imaginação de escritor. Mas ele afirma receber vários relatos sobrenaturais dos internautas. “As pessoas mandam e querem que eu use. É muito bacana porque, às vezes, as pessoas me mandam algo escrito e eles são tão bem escritos, que eu pergunto 'cara, porque você não publica? Você escreve tão bem'. Mas, há uma vontade que seja eu, de que seja no meu perfil”, diz.

O público é tão fiel aos conteúdos produzidos pelo escritor, que agora basta Fernando soltar um primeiro tweet, uma mensagem publicada no Twitter, contando um fato diferente para despertar a atenção das pessoas, principalmente se for uma boa e inédita história de terror.

O motivo para tanto sucesso entre os internautas? É a forma como as fábulas são contadas. Utilizando o gênero fio, ou como são conhecidas pelos usuários da plataforma, a thread, a escrita é feita minuciosamente. O cenário é retratado de forma cinematográfica com riqueza de detalhes, despertando sensações como se a pessoa estivesse ali, na cena. Os diálogos são indispensáveis e se tornam essenciais para a imersão do leitor. Acompanhe um trecho da última publicação:

E será que Fernando acredita nesse mundo misterioso sobre o qual ele escreve? A resposta é “não”. “Olha, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus”, afirma. Contudo, revela que há fenômenos, como ouvir vozes ou ter premonições, que são difíceis de ser explicados.

“Eu não quero me deslumbrar a tal ponto com tudo ao ponto de não ser crítico e, com isso, ser incapaz de passar para o leitor uma experiência mais real. Os graus de crenças são muito diferentes de pessoa para pessoa. Então, tem coisas que eu posso achar absurdo. E tem outras pessoas que podem achar incríveis”, justifica, acrescentando que não tem superstições.