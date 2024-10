VÍDEO: Jovem viraliza com versão paraense de trend de maquiagem do palhaço de 'It - A Coisa'

O maquiador artístico Ronny Silva viralizou na última terça-feira (29) com um vídeo onde faz a versão paraense da trend de maquiagem do Pennywise, o palhaço do filme "It - A Coisa", que vem caindo no gosto dos internautas nos últimos dias.

Entre as transições, além de reformular o áudio da trend para uma versão paraense, Ronny aparece segurando um litro de açaí, uma vasilha com farinha e conversando com uma criança, que interpreta o protagonista George. Assista:

VEJA MAIS

Ao decorrer do vídeo, Ronny vai finalizando a maquiagem até que se fantasia semelhante ao personagem, encerrando a gravação com um jumpscare - susto repentino ao espectador.

Nas redes sociais, sobretudo no TikTok, Ronny Silva acumula milhares de visualizações como vídeos de maquiagem artística com elementos paraenses. Ele já viralizou, por exemplo, com a "make" inspirada no Círio de Nazaré, o meme paraense "Fala, Patinho" e com lendas da Amazônia.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)