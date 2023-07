'Fala, patinho' vira desenho no corpo de maquiador ao som de brega technomelody; vídeo

O maquiador e influenciador digital Ronny Silva fez uma homenagem que tem gerado engajamento nas redes sociais. O maqueador paraense se maqueou em homenagem ao vídeo do pequeno Cristiano, de 7 anos, que viralizou nas redes sociais com o vídeo do "Fala, Patinho", em que discute com outro menino sobre empinar pipas.

"Égua não poderia faltar um challenge pra eles @ospipeiros2023 @raiozeraoficial sucesso!", escreveu Ronny no vídeo. Ronny fez a pintura do menino com uma pipa no rosto e no corpo. Ao fundo, toca uma mixagem da DJ Meury com as gírias do garoto.

O garoto Cristiano tem ganhado muitos seguidores repentinamente após criar gírias próprias e falar que domina a habilidade de empinar pipa. "Fala, Patinho" é uma das principais gírias que o menino usa. Até nesta quarta-feira (12), o garoto já estava com mais de 47 mil seguidores no perfil @ospipeiros2023 do Instagram. A rede social foi criada pela mãe do garoto. Veja o vídeo que viralizou abaixo.