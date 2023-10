'Make do Círio': maquiador paraense faz homenagem à Nossa Senhora de Nazaré; vídeo

O maquiador e influenciador digital Ronny Silva emocionou os seguidores com uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré por meio de uma pintura artística no próprio corpo e rosto. Em um vídeo, publicado nas redes sociais, o artista mostra elementos do Círio e do Pará, ao som de carimbó.

Ronny explicou que o motivo pessoal por trás da homenagem foi a religião. "Eu sou católico, sou de família católica, e em forma de pintura artística corporal decidi fazer uma pequena homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. O processo criativo foi através de elementos do Círio", disse.

Ao som de "Zouk da Naza", o vídeo começa com o artista incorporando os elementos simbólicos da festividade na maquiagem. "Usei elementos como a corda, a santinha cheia de flores e a voz do promesseiro expressando o que o Círio significa na vida dele, que tem no início do vídeo. A nossa bandeira do Pará no lado direito do rosto mostra o quanto nosso estado é firme na fé. E, como sou marajoara, coloquei um pouco do Círio Fluvial, porque a santinha navegando nas águas não poderia faltar. Já a maquiagem principal foi inspirada no cartaz do Círio de 2023, onde o manto é branco e no fundo temos detalhes da Basílica em dourado", detalhou Ronny.

Para mostrar mais da cultura do Estado, o maquiador também adicionou o carimbó na performance enquanto mostra pontos turísticos e ritmos do estado na maquiagem. Nos comentários, seguidores de Ronny se encantaram com a arte. "Eu fico muito feliz em poder retratar este momento com a minha arte, pois sei o quanto é importante pra mim, quanto pra todos os paraenses devotos de Nossa Senhora de Nazaré", disse orgulhoso.

Assista o vídeo:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)