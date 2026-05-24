VÍDEO: Isabelle Nogueira entra ao som de rock doido e agita Festival da Cunhã

A ex-BBB Isabelle Nogueira agitou o público ao fazer uma entrada eletrizante no palco do Festival da Cunhã, realizado no último sábado (23), na Arena da Amazônia, em Manaus. A influenciadora surgiu ao som de uma versão em rock doido da toada “Isa-a-Bela”, do Boi Garantido.

O Festival da Cunhã chegou à segunda edição reunindo milhares de pessoas em cerca de 10 horas de programação, com shows, experiências culturais, gastronomia e artesanato regional.

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Idealizado por Isabelle Nogueira em parceria com a Mynd, o evento foi criado com o objetivo de fortalecer a cultura amazônica, movimentar o turismo e dar visibilidade a artistas da região Norte.

Durante o festival, a cunhã-poranga do Boi Garantido também destacou a importância do espaço para ampliar a projeção de músicos e manifestações culturais amazônicas.

Além da paraense Joelma, a programação contou com apresentações de Santaella, Márcia Novo, George Japa, Os Tucumanos, Ariana Paes, Aya e da banda de brega rock Chora Cachorro.