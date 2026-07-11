VÍDEO: Influenciadora Lia Mendonça distribui cestas básicas e brinquedos no Marajó

A influenciadora paraense Lia Mendonça emocionou os seguidores ao compartilhar, nas redes sociais, mais uma ação solidária realizada no Pará. Desta vez, a criadora de conteúdo esteve na Ilha do Marajó, onde promoveu a entrega de brinquedos para crianças e de alimentos para famílias ribeirinhas e moradores da Vila do Pesqueiro.

A iniciativa contou com a participação dos influenciadores Caio Cerqueira, Luan Alencar e Kêmelly Garcia, que acompanharam Lia durante toda a ação. Em vídeos publicados nas redes sociais, o grupo aparece distribuindo cestas básicas, caixas de ovos e outros donativos diretamente às famílias da região.

VEJA MAIS

"Hoje foi dia de doação na ILHA DO MARAJÓ ❤️🥹 Foi uma alegria compartilhar esse momento com a comunidade ribeirinha e alguns moradores da Vila do Pesqueiro. Que venham muitas ações como essa!", escreveu a influenciadora na publicação.

Além das entregas na Vila do Pesqueiro, Lia Mendonça também percorreu comunidades ribeirinhas utilizando uma rabeta para levar cestas básicas e caixas de ovos às famílias que vivem em áreas de difícil acesso.

Essa não é a primeira iniciativa social promovida por Lia Mendonça. Nos últimos meses, a influenciadora paraense tem utilizado sua visibilidade nas redes sociais para realizar diferentes ações beneficentes.

Recentemente, ela distribuiu maniçoba a pessoas em situação de rua no Ver-o-Peso, em Belém.