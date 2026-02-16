Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: homem 'voa' em drone gigante no desfile da Portela

Ala surpreendeu público ao levar equipamento tripulado para a Sapucaí no 1º dia do Grupo Especial

Comissão da Portela faz homem ‘voar’ na Sapucaí (Reprodução/X)

A comissão de frente da Portela chamou atenção na primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, no último domingo (15), ao levar para a Marquês de Sapucaí um “drone gigante” tripulado. Durante a apresentação, um integrante da escola sobrevoou a avenida diante do público.

O equipamento, com oito hélices e iluminação própria, foi utilizado em meio à coreografia da ala. Em determinado momento, o tripé de apoio se abriu e o componente, usando máscara, decolou sobre os demais bailarinos. A cena provocou reação imediata da arquibancada.

O responsável por “pilotar” o drone foi o romeno Alexander. O equipamento precisou de várias baterias para funcionar, mas a autonomia é limitada a cerca de cinco minutos. Na apresentação, o voo durou aproximadamente 40 segundos, distribuídos em quatro aparições. Após cada entrada, o drone retornava a um carro alegórico para recarga. O aparelho também produz ruído intenso e deslocamento de vento.

Dividida em quatro atos, a comissão de frente apresentou o enredo a partir do diálogo entre o orixá Bará e o Negrinho do Pastoreio, personagens que conduzem a narrativa da escola.

portela

carnaval

grupo especial

Sapucaí
