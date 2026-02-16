Veja as musas e rainhas que brilharam no 1º dia de desfiles na Sapucaí
Acadêmicos de Niterói, Imperatriz, Portela e Mangueira abriram o Grupo Especial com destaques femininos na avenida
O primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro começou no último domingo (15) com apresentações de Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira. Além dos enredos e alegorias, as musas e rainhas de bateria chamaram atenção na Marquês de Sapucaí com fantasias marcadas por brilho, penas e elementos luxuosos.
As escolas deram o pontapé inicial no Carnaval carioca de 2026, reunindo grande público na avenida. Na abertura da programação, os destaques femininos tiveram papel central na composição dos desfiles. Confira os principais destaques femininos da noite:
Iza — rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense
Carmem Mondego — musa Imperatriz Leopoldinense
Bianca Monteiro — rainha de bateria da Portela
Marvvila — musa da Portela
Evelyn Bastos — rainha de bateria da Mangueira
Jeniffer Dias — musa da Mangueira
Vanessa Rangeli — rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói
Taty Sindel — musa da Acadêmicos de Niterói
