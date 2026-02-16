Capa Jornal Amazônia
Veja as musas e rainhas que brilharam no 1º dia de desfiles na Sapucaí

Acadêmicos de Niterói, Imperatriz, Portela e Mangueira abriram o Grupo Especial com destaques femininos na avenida

Hannah Franco
fonte

Musas e rainhas brilham no 1º dia de desfiles na Sapucaí. (Reprodução/Instagram)

O primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro começou no último domingo (15) com apresentações de Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira. Além dos enredos e alegorias, as musas e rainhas de bateria chamaram atenção na Marquês de Sapucaí com fantasias marcadas por brilho, penas e elementos luxuosos.

As escolas deram o pontapé inicial no Carnaval carioca de 2026, reunindo grande público na avenida. Na abertura da programação, os destaques femininos tiveram papel central na composição dos desfiles. Confira os principais destaques femininos da noite:

Iza — rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense

image À frente da bateria da Imperatriz Leopoldinense, Iza participa da abertura dos desfiles do Grupo Especial. (Instagram/@iza)

Carmem Mondego — musa Imperatriz Leopoldinense

image Carmem Mondego desfila como musa da Imperatriz Leopoldinense na primeira noite de apresentações. (Instagram/@carmemmondego)

Bianca Monteiro — rainha de bateria da Portela

image Bianca Monteiro comanda a bateria da Portela no 1º dia de desfiles na Sapucaí. (Instagram/Rio Carnaval)

Marvvila — musa da Portela

image Marvvila desfila como musa da Portela durante a abertura do Carnaval do Grupo Especial. (Instagram/@marvvila)

Evelyn Bastos — rainha de bateria da Mangueira

image Evelyn Bastos lidera a bateria da Estação Primeira de Mangueira no desfile de domingo (15). (Instagram/@bateriadamangueira)

Jeniffer Dias — musa da Mangueira

image Jeniffer Dias é destaque como musa da Estação Primeira de Mangueira na Sapucaí. (Instagram/@eujenifferdias)

Vanessa Rangeli — rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói

image Rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói, Vanessa Rangeli desfila no 1º dia do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. (Reprodução/Rio Carnaval)

Taty Sindel — musa da Acadêmicos de Niterói

image Musa da Acadêmicos de Niterói, Taty Sindel foi destaque no desfile da escola no domingo (15). (Instagram/@tatysindelreal)
