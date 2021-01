VÍDEO: Gracyanne Barbosa compartilha bastidores de ensaio nu

Gracyanne Barbosa publicou nesta quinta-feira (7) um vídeo em seu perfil no Instagram mostrando os bastidores de um ensaio em que a influenciadora fitness posou nua. No entanto, Gracy fez suspense sobre quando e onde as fotos serão divulgadas.

Os seguidores não demoraram a elogiar a musa. "A oitava maravilha do mundo", comentou uma. "Uma deusa grega", disse outra. "Essa hora e eu me deparo com essa beleza toda. Minha inspiração", afirmou uma terceira. Além dos fãs anônimos, famosos como o ator Rodrigo Sant'Anna também destacaram a beleza da influencer.