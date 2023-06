Gracyanne Barbosa mostra alongamentos de alta dificuldade que faz com a ajuda de Belo; vídeo

Gracyanne Barbosa fez seus exercícios diários, como de costume, nesta quarta-feira (19), e mostrou em um vídeo. Ela teve a ajuda do marido, o cantor Belo, para fazer os alongamentos com um alto grau de dificuldade.

Gracyanne tem o costume de mostrar sua flexibilidade. No vídeo compartilhado no Instagram, ela aparece deitada em um tapete para ginástica e o Belo contra o seu corpo. O cantor segura a panturrilha esquerda da musa fitness, elevando a perna dela, até que o peito do pé encoste no chão.

Os dois comemoraram o sucesso do movimento com um beijo, e depois rolam pelo chão da academia em uma cena romântica. Na legenda, a musa fitness escreveu: "Dizem que mulher é tudo igual. E aí me conte a sua opinião", disse na publicação.

Flexibilidade nos exercícios

Não é a primeira vez que Gracyanne mostra a sua flexibilidade. Durante o treino, a musa fitness exibiu toda a desenvoltura no alongamento ao se "dobrar" no meio.

"É tesouro na terra. Brincadeiras à parte, isso faz parte do treino de flex com Celina Leon. Gratidão por me ajudar a evoluir", afirmou. O artista também costuma ajudar no treino da amada, mas já a derrubou no chão. Ela levou um tombo após Belo não segurá-la durante um exercício. Em uma publicação no Instagram, Gracyanne compartilhou um vídeo do momento da queda. "Confie no seu tudão e falhe miseravelmente. Tinha certeza que ele iria me segurar", escreveu a modelo.