VÍDEO: escova modeladora pega fogo em cabelo de cantora de forró antes de apresentação; veja

A cantora de forró Mayara Santana viveu momentos de tensão no último final de semana, momentos antes de subir ao palco para uma apresentação em Canindé de São Francisco, no sertão sergipano. Enquanto se arrumava nos bastidores, a artista foi surpreendida quando a escova modeladora que usava pegou fogo, incendiando parte do seu cabelo.

O momento foi registrado em vídeo e publicado pela própria Mayara em suas redes sociais. Na legenda, ela brincou com o susto: "Isso a Globo não mostra, mas eu mostro", escreveu.

No vídeo, é possível ver a escova soltando fumaça e depois chamas, com mechas do cabelo da cantora sendo queimadas. Mesmo com o susto e o contratempo, Mayara mostrou tranquilidade e bom humor.

"A beleza vem, mas o susto vem primeiro", comentou um seguidor. Outro brincou: "O fogo já estava pegando antes mesmo dela entrar no palco".

Apesar do incidente, Mayara não se feriu e conseguiu se apresentar normalmente, inclusive mostrando como conseguiu disfarçar o cabelo queimado minutos antes da apresentação, que começou apenas 10 minutos após o ocorrido.

Especialistas alertam que superaquecimento, uso contínuo sem pausas e defeitos de fabricação estão entre os fatores que podem levar esse tipo de equipamento a incêndios.