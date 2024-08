Incêndio em roda gigante em festival deixa 30 pessoas feridas em festival na Alemanha

Um incêndio em duas cabines de uma roda gigante no Highfield Festival, em Leipzig, na Alemanha, deixou aproximadamente 30 pessoas feridas na noite de sábado (17/08). O caso ocorreu enquanto o festival estava acontecendo.

Cerca de 30 mil pessoas presenciavam o show do rapper alemão Ski Aggu. A roda gigante, que era uma das principais atrações do parque de diversões, pegou fogo com passageiros ainda a bordo.

De acordo com o portal Daily Mail, o incêndio começou em uma das gôndolas e rapidamente se espalhou para outra. A porta-voz da polícia, Josephin Sader, informou ao que a maioria das pessoas tiveram ferimentos leves, incluindo quatro policiais. Já duas pessoas ficaram gravemente feridas. Não houve mortes. Após atuação de dezenas de bombeiros, o incêndio foi extinto, permitindo que o festival fosse retomado.

O rapper Ski Aggu que estava se apresentando no palco do festival quando a roda-gigante pegou fogo disse que recebeu a instrução de “não cancelar o show em nenhuma circunstância”, mas sim manter o diálogo com a multidão para evitar qualquer pânico em massa. O Highfield Festival, em seu 15º ano, ainda deve receber mais 54 atrações.