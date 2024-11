VÍDEO: Notebook pega fogo e explode durante show de cantora

Um notebook pegou fogo e explodiu no meio da apresentação de uma cantora em um restaurante na cidade de Iguatu, no centro-sul do Ceará, na madrugada do último domingo (10). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um vídeo divulgado pela própria cantora, Géssica Pio, nas redes sociais mostra o exato momento em que o aparelho, que ela utilizava para trabalho, começa a soltar faíscas, seguindo de um fogo alto. Assista:

Ao g1, Géssica, natural do município de Assaré, disse que estava em Iguatu para realizar a apresentação que duraria cerca de três horas. Por volta de 1h da manhã, quando ainda faltavam duas horas de show, o notebook começou a soltar fumaça, faíscas e pegou fogo.

A musicista contou que as chamas ficaram maiores depois que a gravação foi finalizada, e chegaram a danificar os cabos dos outros equipamentos sonoros. Momentos depois, o fogo foi controlado por funcionários e clientes do estabelecimento e o show foi retomado após cerca de uma hora.

"Foi um livramento, graças a Deus, não atingiu meus olhos, minhas mãos. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida", disse a cantora. "Fiquei com trauma tão grande que até o celular não carrego mais perto de mim", completou.

