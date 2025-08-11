Capa Jornal Amazônia
Vídeo de performance em libras da música “Voando pro Pará” viraliza na internet; confira!

Projeto celebra inclusão e diversidade ao traduzir sucesso regional em Libras, promovendo acessibilidade e representatividade

Riulen Ropan
fonte

O vídeo já ultrapassou 50 mil visualizações e tem recebido uma enxurrada de elogios nas redes sociais (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma apresentação repleta de ritmo, inclusão e representatividade está conquistando a internet. A professora de Libras Lorena Rátis e o estudante João Henrique emocionaram o público ao interpretar, em Língua Brasileira de Sinais (Libras), a música “Voando pro Pará”, sucesso da cantora Joelma. O vídeo já ultrapassou 50 mil visualizações e tem recebido inúmeros elogios nas redes sociais.

Com muita expressividade, ritmo e os sinais característicos da Libras, a performance chamou atenção não apenas pela criatividade, mas também pelo propósito: tornar a música acessível à comunidade surda e, ao mesmo tempo, valorizar as raízes culturais do Pará. A união entre calypso e língua de sinais deu origem a uma apresentação envolvente e potente. Assista:

Na legenda do vídeo, os intérpretes explicam que a proposta visa integrar diferentes identidades e promover um diálogo entre cultura regional e acessibilidade. “Como aluno de Libras e futuro profissional, quero ser um exemplo e inspiração para que mais pessoas ouvintes e instituições reconheçam o valor da língua e da inclusão em qualquer espaço”, afirmou João Henrique.

A professora Lorena Rátis explica que quando começou na Libras sentia falta de conteúdos acessíveis com músicas regionais. “Quando eu procurava vídeos para trabalhar traduções musicais, dificilmente encontrava músicas paraenses. Foi aí que surgiu o desejo de construir algo nosso. Nossa cultura é muito rica”, diz.

A repercussão foi imediata. Internautas elogiaram a iniciativa e destacaram a emoção provocada pela performance. “Impossível ver esse vídeo sem estampar um sorriso no rosto”, comentou um usuário. “O único defeito desse vídeo é que ele acaba”, brincou outro.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

