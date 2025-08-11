Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Jonas Brothers fazem 'chá revelação' de influencer brasileira durante show em Nova York

O momento 'fofura' viralizou nas redes sociais e já acumula mais de 400 mil visualizações

Gabrielle Borges
fonte

Paty Leda é conhecida por ser apresentadora do Art Attack da Disney Plus, compartilha uma história de amor e momentos especiais com a banda. Ela e o noivo descobriram que esperam um menino (Reprodução/ Redes Sociais)

Já pensou ter o sexo do seu primeiro bebê revelado em um show dos seus ídolos? Foi o que ocorreu com a apresentadora Paty Leda e o noivo Lucas Carvalhodurante um show dos Jonas Brothers realizado no último domingo (10), em Nova York, nos Estados Unidos. O casal levou um cartaz com um pedido especial ao trio: "Estou grávida. Vocês podem revelar o gênero do meu bebê?" e conseguiu chamar atenção de Joe Jonas.

Paty é conhecida por ser apresentadora do Art Attack, da Disney Plus, e compartilha uma história de amor e momentos especiais com a banda. Há dois anos, ela e o namorado viajavam quando Paty foi surpreendida com um pedido de casamento, também no show dos Jonas Brothers

Com um cartaz informando sobre a gestação, ela conseguiu captar a atenção de Joe Jonas e descobriu junto a toda a multidão que será mãe de um menino. De cima do palco, Joe Jonas leu o cartaz com o pedido do casal e se entusiasmou. O músico perguntou de onde os dois eram e, ao saber que vinham do Brasil, até arriscou dizer um "Oi, tudo bem?"

O vocalista do trio ainda perguntou ao casal que música eles gostariam que a banda cantasse na hora da revelação. "Summer Baby" foi a escolhida. Logo após a interação, Joe revelou que o casal espera um menino.  Além da canção escolhida por ela, todo o estádio foi iluminado em luz azul para criar o clima completo do "chá revelação". Assista ao momento:

O vídeo viralizou nas redes sociais e já acumula mais de 400 mil visualizações. 

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

