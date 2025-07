Jogador do Paysandu, Diogo Oliveira, faz chá revelação no Estádio da Curuzu; veja o vídeo

O atacante Diogo Oliveira, recém-contratado pelo Paysandu, viveu um momento especial em campo na última segunda-feira (7). O camisa 9 bicolor realizou, ao lado da esposa Marina, o chá revelação do primeiro filho do casal no gramado do Estádio da Curuzu, em Belém.

A cerimônia teve direito a mascote, fogos de artifício e fumaça azul, revelando que o casal espera um menino. O momento foi registrado em vídeo e publicado pelo canal PaysanduTV GingaBet no YouTube, além de ganhar destaque no perfil oficial do clube nas redes sociais.

"No gramado do Caldeirão, nosso camisa 9, Diogo Oliveira, e sua esposa Marina Mabs revelaram se a alcateia vai ganhar um Lobinho ou uma Lobinha", escreveu o clube na legenda.

O evento ainda teve alguns detalhes criativos: roupinhas de bebê foram penduradas na rede do gol pelo próprio mascote do time, enquanto o telão exibiu bolas de futebol nas cores azul e rosa com a pergunta “Lobinho ou Lobinha?”. A resposta veio logo após Diogo chutar uma bola em direção ao gol, soltando a fumaça azul e uma chuva de fogos.

"Seja bem-vindo, meu amor! Obrigado, @paysandu, por fazer parte desse momento tão importante!", escreveu o jogador nos comentários da publicação.

Nova fase dentro e fora de campo

Comemoração de Diogo Oliveira após o gol no RexPa. (Igor Mota / O Liberal)

Natural de São Paulo e com 28 anos, Diogo Oliveira chegou ao Paysandu após duas temporadas defendendo o Plaza Colonia, do Uruguai. Ele foi anunciado como alternativa à saída de Nicolás, que deixou o clube na atual janela de transferências.

A estreia como titular pelo Papão também foi marcante. No clássico Re-Pa do dia 21 de junho, Diogo substituiu o lesionado Jorge Benítez e marcou o gol da vitória por 1 a 0 pela Séria B. O jogador ainda fez uma comemoração emocionante ao dedicar o gol à esposa grávida, colocando a bola sob a camisa, em referência à gravidez.