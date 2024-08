VÍDEO: Day McCarthy se desespera após maior condenação de prisão por injúria racial: 'eu mudei'

Um novo vídeo da influenciadora Day McCarthy vem viralizando na internet após ela criticar a condenação por injúria racial contra Titi, filha Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Dayane Alcântara Couto de Andrade foi sentenciada à maior pena já registrada no Brasil por crime de injúria racial: 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Se a pena for mantida, McCarthy pode ser extraditada ao emitirem o mandado de prisão. Com a informação, a socialite se desesperou. Veja:

“Eu me arrependo muito. Eu sinto vergonha. Mas eu não quero ser condenada o resto da minha vida por uma coisa de anos atrás. Eu mudei, eu revi meus conceitos”, iniciou desesperada. Na época do crime, em 2017, Titi, alvo dos comentários racistas de Day, tinha apenas 4 anos.

VEJA MAIS

Em fevereiro deste ano, a socialite foi condenada pagar R$ 180 mil em danos morais à família. Ainda no vídeo, Day diz, aos prantos, que já pagou os honorários e o que devia à Justiça. “Eu paguei os 180 mil. Eu pedi perdão para a Titi, pedi perdão ao Bruno Gagliasso, pedi perdão à Giovana Ewbank”.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)