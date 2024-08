VÍDEO: Brunna Gonçalves dá socos na barriga para negar gravidez e desabafa nas redes sociais

A dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, usou suas redes sociais nesta terça-feira (27) para desmentir os rumores de que estaria grávida. Em vídeos nos stories, a ex-BBB negou as especulações e reforçou os planos do casal de iniciar o processo de fertilização in vitro nos Estados Unidos.

Em meio às férias em Miami, Brunna percebeu que seus seguidores estavam especulando sobre uma possível gravidez. "Estava olhando os comentários da foto que eu postei ontem e, gente, só dá isso: que eu estou com cara de mãe, perguntam se eu estou grávida. Se eu estou comendo muito é porque 'gestante come mesmo'", desabafou a influenciadora.

VEJA MAIS

"Eu vou botar aqui alguns dos comentários que eu recebo. Ai eu como muito e eles 'gestante come muito mesmo'", continuou Brunna. "Galera, eu não estou grávida!", reforçou ela para os seguidores.

Para acabar de vez com as dúvidas, ela resolveu usar o bom humor e deu alguns socos na própria barriga. "Se eu estivesse grávida, eu faria isso? Eu não estou grávida, não estou! Minha viagem para Miami não é para engravidar. Parem de surtar", concluiu ela.

Em 2023, Brunna e Ludmilla já haviam visitado uma clínica de fertilização em Miami e anunciado publicamente seus planos de ter um filho.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)