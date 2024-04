Ludmilla é destaque de buscas após show no Coachella 2024

Ludmilla fez história no Coachella, um dos maiores festivais de música pop, no último domingo (14/04). A funkeira, que foi a primeira afro-latina a se apresentar no palco principal do evento, teve um aumento de buscas pelo nome no país norte-americano, com mais intensidade na Califórnia, após a atração. De acordo com a ferramenta de buscas do Google, ‘Google Trends’, entre as pesquisas relacionadas e com aumento repentino de buscas, aparece o termo "Ludmilla Beyoncé". Isso porque Bey introduziu a brasileira durante a atração, em áudio, surpreendendo os fãs e o público.

"Do Rio, Brasil, até Califórnia, direto para o Coachella. Senhoras e senhores, Ludmilla", disse a "Queen B". A deputada federal brasileira Erika Hilton também foi destaque no início do show.

A bailarina e esposa da funkeira, Bruna Gonçalves, também aparece entre os nomes de artistas latinos pesquisados. "Piña Colada", música em parceria com Ryan Castro, em que Lud canta em inglês e espanhol, também ficou em alta.

VEJA MAIS

Orçamento

A primeira apresentação da cantora carioca teve um orçamento de R$8 milhões, com três empresas envolvidas na produção e realização do espetáculo. Uma delas é responsável pelos impecáveis palcos do Super Bowl.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)