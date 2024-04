Brega ganha dia especial no calendário do Pará

Os artistas de um dos maiores ritmos populares paraenses – o brega – aprovaram a instituição do dia 26 de julho como Dia Estadual da Música Brega no Pará. A data foi em homenagem à Cleide Moraes, considerada a Rainha da Saudade, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), assinado pelo governador Helder Barbalho e divulgado pelo Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira (12/04). Os artistas esperam mais incentivo e apoio do governo para o brega.

Uma das referências do brega Nelsinho Rodrigues “Essa decisão é muito significativa. Eu falo de modo geral. Todas as vertentes, desde o brega, carimbó, guitarrada, tecnomelody, os nossos ritmos do Pará, têm uma importância muito grande. Não só no Estado do Pará, como em todo o Brasil. Os valores das artistas, das bandas, dos cantores, compositores, produtores musicais”, ressaltou.

Nelsinho acredita que a valorização do brega virá primeiro da união dos artistas e compositores. “Acho que a união faz a força e soma tudo isso. Sempre valorizei isso. Não só os meus amigos. Eu sempre procuro divulgar outros artistas”, assegurou.

Outra referência no brega, Aninha Odalisca, reforça a necessidade de maior apoio do Estado para incentivar os artistas. “Espero que cada vez mais o nosso brega possa ser lembrado, valorizado e ajudado. Infelizmente não temos ajuda do governo em relação a isso. É muito bonito aprovar data, mas não temos incentivo. Na época que eu estourei com a Odalisca fui fazer muito show no Amazonas. O governo de lá adotou a seguinte política, todo artista amazonense tinha que tocar em todas as rádios locais, era obrigatório, e ainda tinham uma ajuda de custo para gravar os CDs. É muito difícil, a gente gravar um CD ou um clipe, sem apoio. Essas coisas são caras”, destacou.

Uma das artistas da nova geração do brega, a cantora e compositora Mel Pinheiro espera que o brega como cultura paraense tenha o reconhecimento devido. “É maravilhoso saber que o brega terá um reconhecimento oficial aqui nosso Estado. Esse estilo musical merece uma data comemorativa pela sua história de resistência na periferia, sua riqueza cultural e poder influenciador”, destacou. “Melhor ainda é saber que a data escolhida é também para homenagear nossa eterna rainha Cleide Moraes que construiu uma história linda cantando o Brega saudade”, falou.