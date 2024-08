Brunna Gonçalves exibe corpão e renova o bronzeado com biquíni de franja

A dançarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, está aproveitando os dias de sol em grande estilo. Em uma viagem a Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, a ex-BBB compartilhou cliques sensuais à beira da piscina, exibindo o corpão em um biquíni preto com franjas.

A peça, com um design moderno e ousado, realçou ainda mais as curvas da dançarina. Brunna, que é conhecida por sua boa forma física, mostrou que mantém a rotina de treinos em dia, mesmo durante as férias. Mais cedo, ela compartilhou vídeos se exercitando na casa onde está hospedada, realizando atividades como agachamentos e exercícios na escada.

Angra dos Reis, um dos destinos favoritos do casal, é conhecido por suas belas paisagens e águas cristalinas. As ilhas e o mar propício para passeios de barco são alguns dos atrativos que atraem celebridades para o local.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)