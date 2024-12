Vídeo: Babu Santana mostra carro destruído após grave acidente e alerta sobre segurança

O ator e ex-BBB Babu Santana sofreu um grave acidente de carro no último dia 23/12, no Rio de Janeiro, mas tranquilizou os fãs ao informar que está bem. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais explicando o ocorrido e aproveitou para alertar sobre a importância do uso do cinto de segurança.

“Gente, eu estou bem. Vocês devem ter visto que eu sofri um grave acidente na Transolímpica. Eu estava vindo em uma curva, o carro de traseira, tentei controlar, perdi o controle e acabei batendo na mureta que divide o BRT, capotei”, contou Babu.

O ator relatou que, no momento do acidente, estava no meio da pista do BRT e sentiu pânico com a possibilidade de se chocar com outro veículo. Apesar da gravidade do acidente, sofreu apenas um ferimento leve no joelho. “Só ralei o joelho, está tudo certo, a equipe de socorro da Transolímpica foi muito rápida… foi só um susto, um susto daqueles, mas só um susto”, afirmou.

Babu também destacou que sua vida foi salva pelo uso do cinto de segurança e reforçou a importância de sempre utilizá-lo. “Sempre usem o cinto de segurança. Estou aqui dando esse depoimento para vocês graças ao cinto de segurança. Você que está dirigindo, a pessoa do lado e, principalmente, as pessoas que estão atrás, é superimportante, foi o que salvou a minha vida.”

Na legenda do vídeo, o ator e ex-BBB agradeceu as mensagens de apoio que recebeu: “Muito obrigado a todos que me enviaram mensagens de carinho! Gratidão à vida e não esqueçam de sempre usar o cinto de segurança, porque foi graças a ele que uma tragédia não aconteceu.”