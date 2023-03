Babu fala sobre novos projetos e conexão com o Pará: “Na feira, o cheiro de fruta”.

O multiartista Babu Santana conversou com o OLiberal.com em uma live que abordou os diversos temas. Ele estreia "Amor Perfeito",a próxima novela das seis, nesta segunda-feira, 20. O ator viverá o Frei Severo, um ex-lutador de boxe, que guarda esse segredo dos fiéis e da sociedade.

“É uma fábula, uma coisa que a gente não vê há muito tempo.Conseguimos falar de assuntos polêmicos de uma forma muito simples, tranquila,não vai ter uma grande polêmica. Poucas vezes eu vi uma novela tão bem escrita,tão bem cuidada. Com uma diversidade de pessoas, de tipos, de cores dereligiosidade”, antecipa Babu.

Ele vai interpretar um dominicano, “comandante” da Irmandade, aparentemente durão e disciplinador, no fundo tem um grande coração.

Babu já foi campeão de acessos em OLiberal.com. Uma matéria em que ele citou a sua experiência em Belém, ficou por dias no topo entre as mais lidas. Em 2020, Babu falou carinhosamente sobre o jeito que os paraenses falam.

VEJA MAIS

“A primeira vez que estive em Belém foi em 2005, no Festival de Cinema de Belém em 2005, e eu ganhei como melhor ator coadjuvante com ‘Quase Dois Irmãos’. Já fiz show no pré-Carnaval”, relembrou.

Ele contou ainda que provou o nosso açaí e adorou: “comecei a ver que o açaí que a gente tomava, não era o de Belém”. Ele ainda disse que tem muitos amigos paraense no Vidigal, no Rio de

“O Ver-o-Peso é um lugar que traz muitas lembranças, é o lugar que eu mais gosto de ficar. Na feira, o cheiro de fruta. Aquele jeito simples de viver. Às vezes me traz a sensação de pé no chão, de gente. Eu gosto muito do Pará nesse sentido. Sinto um assédio que não sufoca, é um abraço. Essa é minha conexão. Tenho minha amiga Dira Paes, que sempre falou muito bem daí”, conta Babu.

Participante do Big Brother Brasil 20, o artista precisou lidar com a rejeição lá dentro, mas o amor do público. Ele teve recordes jamais batidos ao longo das edições seguintes. Ele passou por 10 Paredões e recebeu menos de 0,50% em duas votações. Dentro do programa, ele mostrou toda a luta do homem preto.

No BBB 23, essa luta é mostrada novamente. “Eu vejo com muito bons olhos toda a transformação no áudio brasileiro, com a presença mais marcante das pessoas pretas, mas acho ainda que a nossa presença ainda é uma estranheza, as pessoas ainda não sabem lidar com a gente”, avalia.

Além do Frei Severo, Babu também está à frente como diretor de teatro no grupo “Nós do Morro” e ainda revela artistas novos do gênero musical trap, com o selo próprio, o Paizão Records.