Maurício Manfrini, Marisa Orth e Babu Santana estrelam 'Central de Bicos'

O mais novo empreendimento da Baixada Fluminense promete entreter com as maracutaias de uma sociedade promissora: a Central de Bicos, que chega ao Multishow nesta segunda, 13, às 22h30.

O elenco principal é formado por um trio que vai arrancar muitas risadas do público: Maurício Manfrini dá vida a seu já conhecido personagem Paulinho Gogó. Marisa Orth, em sua estreia no canal, é Kellen Pescoção, e Babu Santana, o Manteiguinha.

"O cenário é lindo, muito bem feito, os figurinos estão de chorar de dar risada, muito bons! Eu acho que as pessoas têm curiosidade, porque é o mundo do Paulinho Gogó, né, como se fosse o mais perto do personagem do Maurício. Até chamo ele de Paulinho de Gogó porque são os personagens que sempre faziam parte da narrativa dele, o Biricutico, o Escovinha… enfim, é difícil a gente falar ‘acho que vão gostar disso’. Vamos ver o que o público vai achar!", afirma Marisa Orth.

Paulinho Gogó é o irmão por parte de pai da divertida Kellen Pescoção. Sendo rebenta do segundo casamento, Kellen herdou de supetão mais da metade da casa onde mora na Baixada e é claro que Gogó não ficaria de fora do inventário - mas, a ele, só restou a garagem! Indignado, convenceu sua meia-irmã a entrar na sociedade da "Central de Bicos", que promete gerar muito lucro à família.

Kellen aceita a parceria, mas já de olho em uma oportunidade de emprego para seu marido encostado, o Manteiguinha. Ele assume o negócio ao lado do cunhado para realizar a maior vontade de sua mulher que é conquistar a sonhada casa de praia em Jaconé.

O problema é que o negócio, que se apresenta como promissor, não tem tanta procura e, com poucos clientes, restou a Gogó e Manteiguinha buscarem novos serviços que fogem um pouco de seus conhecimentos.

"Me diverti fazendo o programa num todo. Sempre falo que, apesar do momento difícil de pandemia, mas com a equipe seguindo todos os protocolos de segurança, todo mundo se cuidando, todo mundo tomando conta um do outro, a gente conseguiu fazer o programa e todo mundo se divertir", conta Maurício Manfrini. "O público poderá se questionar sobre o que faria em determinadas situações, já que esse trio vem pra fazer sorrir, mas sempre com um pouco de conflito também. Afinal, a vida é muito essa mistura (risos)", completa Babu Santana.

Maurício Manfrini fala sobre a novidade do novo projeto. "Central de Bicos é um formato diferente, apesar de eu já fazer o personagem Paulinho Gogó há muitos anos, desde 1997. No filme 'No Gogó do Paulinho' eu pude dar vida aos personagens que eu criei e contava as histórias de cada um. O Biricutico, o Gastrite, o Manteiguinha, o Luis Perna Torta eu pude dar vida no filme e agora também no programa. O diferencial dos outros programas de humor é contracenar com outros atores dando vida aos personagens fictícios que faziam parte somente das histórias do Paulinho Gogó".