Babu Santana sofre acidente grave de carro no Rio de Janeiro

O ator e ex-BBB Babu Santana, sofreu um acidente de carro na última segunda-feira (23/12), na Transolímpica, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo fontes, o carro em que ele estava teria capotado, resultando em perda total.

As pistas por onde ele trafegava estavam molhadas devido à chuva, o que pode ter contribuído para Babu perder a direção em uma curva da via. Após o acidente, o ator foi levado a um hospital na Barra da Tijuca. Apesar da gravidade do ocorrido, ele não sofreu nenhum dano físico e segue apenas com leves escoriações.

Alguns dos detalhes sobre o acidente foram passados pela esposa do ator, Lívia Nascimento. “Ele perdeu a direção do carro numa curva e estava chovendo no momento. Mas ele estava abaixo do limite permitido na via”, explica.

Ela também menciona que Babu recebe os cuidados médicos do mesmo profissional que o atendeu anteriormente quando estava dentro da casa do Big Brother Brasil. “Ele passa bem e, por sorte, quem socorreu ele foi o mesmo médico que cuidou dele com diabetes no BBB”, declarou.