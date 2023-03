'The Masked Singer Brasil': Babu é desmascarado como a Coruja, neste domingo (19)

A Coruja do "The Masked Singer Brasil' foi a desmascarada neste domingo (19), após a decisão dos jurados. O ator Babu Santana, ex-BBB, surpreendeu os presentes ao surgir sob a fantasia. "Foi uma das coisas mais emocionantes que eu fiz nos últimos tempos. Eu me diverti, eu conheci muita gente boa", revelou para o Gshow.

"Esconder a identidade foi a melhor parte", afirmou Babu, que omitiu até dos filhos a participação no programa da Globo.

A cantora paraense Joelma é uma das juradas da temporada, ao lado dos atores Taís Araújo, Mateus Solano e Eduardo Sterblitch e da apresentadora Sabrina Sato.

"Você acredita que eu levei os meus filhos para São Paulo (onde o programa é filmado)? Eles não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. Isso foi sensacional. É engraçado é que na primeira temporada, todo mundo achava que o Astronauta era eu, inclusive os meus filhos", revelou o ator que estará na nova novela da emissora, "Amor Perfeito".

"Eu contei muito com a ajuda dos produtores musicais, que me deram um apoio muito bom, desde a escolha do repertório à execução da música e os arranjos. Eu adorei. Tenho minha banda, tenho o meu selo, então foi a união de muitas coisas. É a música, a coisa do palco, a dança. Foi lindo esse momento".

Babu, que interpretou Tim Maia no cinema, faz aulas de canto regularmente. "O maior desafio foi dançar dentro da fantasia pesada para 'dedéu'. Tinha alguma limitação de movimento, de visão e esse foi o maior desafio: unir o canto com a dança e a fantasia."