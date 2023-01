Novidades: Terceira temporada do 'The Masked Singer Brasil' estreia neste domingo (22)

Com grandes apresentações, episódios temáticos e jurados atentos a todos os detalhes, a nova temporada do “The Masked Singer Brasil” estreia neste domingo (22) nas telas da Rede Globo. Os mascarados mais queridos do Brasil já estão prontos para confundir a cabeça de quem quer descobrir suas identidades, o público vai contar com Abelha-Rainha, Broco Lee, Capivara, Circo, Coelho, Coruja, Dinossauro, DJ Vitória-Régia, Filtro de Barro, Galo, Milho de Milhões, Vovó Tartaruga, a dupla Romeu e Julieta e pela primeira vez: o trio Os Suculentos.

Com apresentação da cantora baiana Ivete Sangalo e com Priscilla Alcantara nos bastidores, a competição agora ultrapassa o palco e chega à bancada do júri. Com a nova dinâmica da Aposta Secreta, o jurado que mais acertar quem está por trás da máscara leva o título de campeão da temporada junto ao mascarado vencedor. Durante a primeira apresentação do competidor, os jurados dão os seus palpites. A cada vez que o artista for desmascarado, os palpites são abertos e quem acertou marca um ponto. Na grande final, o jurado que estiver no topo do ranking leva o troféu Xagaragundenga! Além disso, os episódios temáticos estão de volta: Carnaval, novelas, cinema e muito mais estão presentes nos shows.

Vale destacar também que agora, todos os mascarados convivem em um universo único dentro do programa: o Masked Verso, que terá efeitos visuais e muitas histórias para as crianças e fãs de todas as idades. Segundo o diretor artístico da Globo, Adriano Ricco, “O que mais me encanta no 'The Masked Singer Brasil' é o desafio em realizá-lo, em buscar os talentos mais diversos possíveis para estarem dentro das fantasias. E também tudo que envolve a criação do reality. O público sempre pode esperar uma novidade. Este ano temos novidades na bancada de jurados e também, pela primeira vez, um trio de participantes", afirmou.

Cantora e apresentadora Ivete Sangalo (Foto: Rede Globo)

Já Ivete Sangalo, reforça que “essa é a terceira temporada, e esse programa é um sucesso! Tem muita potência artística e de entretenimento. As fantasias são maravilhosas, a dinâmica do reality é incrível, os jurados são sensacionais, tem a Priscila. Enfim, um grupo de pessoas ali engajadas na produção desse entretenimento, fazendo com que ele seja potencializado o todo tempo. E, partindo das experiências das temporadas anteriores, agora dinamizaram ainda mais. Temos outra dinâmica, como a aposta secreta, por exemplo. Na primeira apresentação de cada mascarado os jurados palpitam, e quem acertar o maior número de palpites ganha a temporada junto com o mascarado vencedor. Um programa completamente fluído e dinâmico”, destacou.