Joelma será jurada convidada do The Masked Singer Brasil na Globo

O nono episódio do The Masked Singer Brasil tem tudo para ser animado neste domingo (19). A atração, comandada por Ivete Sangalo, terá como jurada convidada a cantora paraense Joelma. Dona de uma jogada de cabelo única e de uma voz potente, a paraense fará uma participação especial na bancada de detetives do programa.

A cantora se une ao time de júri: Sabrina Sato, Taís Araujo, Mateus Solano e Eduardo Sterblitch. Joelma também fará uma participação musical no programa. Com quase 30 anos de carreira, a artista contagiou o Brasil com a "dança do estado do Pará" e promete levar ainda mais diversão ao programa.

A terceira temporada de The Masked Singer Brasil está em sua reta final. O programa do próximo domingo terá as apresentações de Abelha-Rainha, Coruja, Dinossauro, DJ Vitória-Régia, Galo e Vovó Tartaruga.

