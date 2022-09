Vernissage da Exposição 'Só Nazica' reúne artistas e convidados na Casa das Artes

A vernissage da 10ª edição da exposição “Só Nazica” aconteceu na noite da quinta-feira, 29, na Casa das Artes. Várias pessoas prestigiaram o evento, que entrou para o calendário cultural do Círio de Nazaré com uma crescente adesão de artistas paraenses. Este ano, 105 artistas criaram obras sobre imagens da Virgem de Nazaré, que serão comercializadas em benefício das obras assistenciais da ONG Arte pela Vida, que atende 600 famílias de pessoas que vivem com HIV e Aids.

As imagens ficarão expostas à venda entre esta sexta-feira, 30, e o próximo dia 7 de outubro, das 10 às 22h, no 2º piso do shopping Pátio Belém.

Nesta edição, o Arte pela Vida tem como madrinha a artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana. Ela também estreou na exposição com uma santinha pintada por ela. “O Arte pela vida é uma ONG muito séria, que há 26 anos realiza um trabalho muito bom, mas, infelizmente, depois da pandemia, as pessoas que vivem com HIV e Aids estão passando fome. Todos os anos, essa exposição ajuda a angariar fundos para a instituição”, declarou.

“Como eu sou devota de Nossa Senhora de Nazaré, o meu pai era e a família toda é, eu aceitei com muita honra o convite de ser madrinha desse projeto”, completou. Rose pintou uma das imagens da exposição com as flores coloridas que têm dominado as suas produções na atual fase artística. “Eu nunca tinha pintado uma santinha. Adorei.”

Público prestigiou as santinhas criadas pelos artistas paraenses. (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

O Arte pela Vida, que realiza a exposição, também prestou homenagem à estilista Dilu Fiuza de Mello, que participa desde a primeira edição do projeto. “A gente sempre dá uma força para esse grupo. É uma iniciativa louvável que perdura por anos com um trabalho sólido que a cada ano agrega mais artistas. É uma honra participar e, ainda mais, ser homenageada”, conta Dilu. “Vestir a santa é uma emoção muito grande. Sem desmerecer a fé, mas você desfila a obra diante de tantas pessoas que querem ver também como cada artista a veste”, descreve.

“É o segundo ano que participo. Este ano, fiz uma santa de carvão. A fé é você trabalhar e ser humilde. Não precisa brilhar como o ouro e o diamante, o brilho vem de dentro”, descreveu o artista plástico Marcelo Lobato. Já Cassiano Messias optou por fazer um manto de fitas de promessa entrelaçadas e forrado de veludo vermelho: “Eu explorei bastante as fitas e estilizei as coras em prata. É a terceira vez que participo.

O coordenador do Arte pela Vida, Francisco Vasconcelos, explica que a edição é comemorativa: “Essa edição envolve mais artistas, artesãos e outras pessoas que se prontificam em fazer arte em nome da solidariedade. A Rose Maiorana é a madrinha. A Dilu está desde o primeiro ‘Só Nazica’, que teve somente 12 imagens”, recorda. “Este ano, (artistas como) Geraldo Teixeira, Aníbal Pacha, Ruma, Emanuel Franco, Jorge Eiró, Elieni Tenório... enfim, uma infinidade”, conta. Uma das novidades este ano é a participação do paisagista Paulo Morelli, que decora a berlinda com a imagem da santa usada na procissão do Círio. “Ele está com uma imagem belíssima na exposição”, acrescenta.

A exposição contagia artistas e também o público. A economista Ana Lúcia Farinhas, de 51 anos, disse que a exposição está “maravilhosa, belíssima, muito original”. Já a administradora Elaine Quadros, de 44 anos, elogiou a capacidade criativa dos artistas que transformam imagens de gesso comuns em obras de arte: “O Círio é religioso, católico, mas as imagens deles retratam todas as crenças. Me emocionei em ver isso em tempos de intolerância. Magnífico!”