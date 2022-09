Diretoria da Festa de Nazaré garante que arraial será aberto nesta sexta (30)

O Arraial de Nazaré será aberto nesta sexta-feira (30), conforme informou a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Após dois anos sem as atrações, devido a pandemia da covid-19, a novidade estará disponível ao público a partir das 19h. O Corpo de Bombeiros Militar (CMB/PA) e Defesa Civil fizeram nesta quinta (29) a vistoria técnica no Parque de Diversões ITA. Em dois momentos, no fim da manhã e no fim da tarde, a equipe avaliou a estabilidade estrutural dos equipamentos, placas indicativas de faixa etária e altura dos brinquedos e o aterramento das estruturas. Tudo para liberar o funcionamento do parque.

Segundo os bombeiros, dois brinquedos (Tapete e Booster) ainda precisam de ajustes importantes para garantir mais segurança ao público. Por isso, nesta sexta-feira (30), entre 10h e 10h30, será realizada uma nova vistoria para avaliar as mudanças solicitadas. Se tudo estiver dentro da normalidade, o Centro de Diversão será liberado à noite, ou então, somente os brinquedos vistoriados e considerados seguros.

Serão 18 brinquedos no leque de opções do parque. Entre as novidade desse ano, estão: Chapéu Mexicano, com mais de 12 metros de altura, Fly Zone e Music Express.