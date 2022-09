Círio 2022: bombeiros vistoriam parque de diversões no Arraial de Nazaré; vídeo

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) começou as análises de vistoria do Arraial de Nazaré, localizado no estacionamento da Basílica. Até o início da tarde desta quinta-feira (29), a entidade informou que não tinha dado aval positivo para o funcionamento dos brinquedos devido aos ajustes necessários.

Itens como a estrutura, a fundição - para evitar descarga elétrica - e placas de sinalização foram levados em consideração. O parque de diversões ITA Center Park, que tradicionalmente é montado durante a quadra nazarena, possui 18 brinquedos na edição desse ano, entre eles, o Chápeu Mexicano, atração novidade em 2022.

Reavaliação

Em dois momentos, no fim da manhã e no fim da tarde desta quinta-feira (29), a equipe avaliou a estabilidade estrutural dos equipamentos, placas indicativas de faixa etária e altura dos brinquedos e o aterramento das estruturas. Tudo para liberar o funcionamento do parque.

Segundo os bombeiros, dois brinquedos (Tapete e Booster) ainda precisam de ajustes importantes para garantir mais segurança ao público. Por isso, nesta sexta-feira (30), entre 10h e 10h30, será realizada uma nova vistoria para avaliar as mudanças solicitadas. Se tudo estiver dentro da normalidade, o Centro de Diversão será liberado à noite, ou então, somente os brinquedos vistoriados e considerados seguros.

Pais devem ter atenção

Além dos cuidados fundamentais no período, o CBM apontou, ainda, alguns fatores que servem de alerta para que os pais de crianças pequenas possam aproveitar o arraial da melhor forma. Entre os cuidados, estão a prática de olhar as placas que indicam a faixa etária e altura limites em casa brinquedo. “Algumas orientações que a gente deve ter, a gente sabe que no período de funcionamento do parque tem muitas pessoas, então a primeira [orientação] é não perder a sua criança, estar sempre em contato com a sua criança para evitar que ela se torne perdida. No que tange a utilização do brinquedo, verificar se ele está com a estabilidade boa, porque a gente sabe que de tanto utilizar ele tenha alguma movimentação, então, é importante observar”, conclui o sub-diretor.

Diretoria da Festa de Nazaré tem grande expectativa

O público estimado para fazer parte dos eventos do Círio 2022 é grande, superando as edições anteriores da pandemia da covid-19. A diretoria da festa afirma que a movimentação será como nunca antes vista. “Nós temos cerca de 100 empreendedores que exploram quatro grandes segmentos: artigos religiosos, artesanato, vestuários e comidas típicas. Nós imaginamos que vai ser o maior público que o arraial já enfrentou e nós estamos nos preparando para receber essa demanda”, ressaltou Sérgio Reis, diretor de arraial e arrecadações.