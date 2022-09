Círio 2022: vistoria do Arraial de Nazaré acontece nesta quinta (29)

A vistoria do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) no Arraia de Nazaré vai ser realizada às 11h30 de quinta-feira (29). A informação foi confirmada pela Diretoria do Festa de Nazaré (DFN) na tarde de quarta-feira (28). De acordo com a DFN, caso os bombeiros apontem que tudo está seguro, os locais devem ser abertos ao público na sexta-feira (30).

Vistoria e abertura do Arraial de Nazaré foram adiadas

Anteriormente, a abertura do Arraial de Nazaré, que estava prevista para esta sexta-feira (23), mas tinha sido adiada. O comunicado foi feito pela DFN no mesmo dia da decisão. A montagem, diz a nota, ainda não foi concluída. A vistoria do Corpo de Bombeiros, que iria ocorrer nesta sexta, também foi adiada. Uma nova data para a inauguração será divulgada, mas não há previsão, por enquanto. As obras começaram no dia 10 de setembro.

Programação do local

Após a liberação, a programação de funcionamento do parque, durante o período fora da quadra nazarena, será de 16 às 22h, de segunda a quinta, e de 16 às 22h30, na sexta, sábado e domingo. Durante a quadra nazarena, de 7 a 24 de outubro, o horário será de 16 às 23h.

História do Arraial de Nazaré

O Arraial de Nazaré é uma tradição que começou na primeira edição do Círio de Nazaré, em 1793. Na época, consistia em uma grande feira de produtos agrícolas. O Arraial começou a ser chamado desta forma em virtude da construção das casas em volta da ermida de Plácido após o achado da imagem, aproveitando-se do grande fluxo de peregrinos que passou a ocorrer desde então.

As primeiras festas de Nazaré eram realizadas no mês de setembro, época do verão amazônico, quando a intensidade de chuvas diminui. Para a realização do primeiro Círio, o governador organizou uma grande feira de produtos agrícolas vindos de diversos municípios, até mesmo providenciando transporte de pessoas e mercadorias pelos rios de lugares distantes de Belém.