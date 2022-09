TCE abre exposição 'Canoas de Promesseiros' com homenagem à romaria fluvial

A tradicional exposição “Canoas de Promesseiros”, do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), foi oficialmente aberta na noite desta quinta-feira, 29, na sede da Corte de Contas, no bairro de Nazaré, em Belém. Com o tema “Contando uma História de Fé”, a exposição conta com 200 barquinhos que embelezam os espelhos d’água do edifício-sede da instituição, em homenagem à romaria fluvial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Os brinquedos em formato de embarcações são confeccionados em miriti, simbolizando a fé dos promesseiros em uma das maiores procissões da festividade católica.

A homenagem é realizada há 12 anos pelo Tribunal à padroeira dos paraenses e aos artesãos do município de Abaetetuba, responsáveis pela confecção dos barquinhos. Durante a programação do Círio, a exposição que já é tradição, atrai milhares de visitantes ao local, encantando a todos com o cenário lúdico, colorido e criativo da procissão religiosa em miniatura.

Em 2022, a mostra dos barquinhos de miriti vem acompanhada da apresentação de uma linha do tempo com os principais momentos do projeto em mais de uma década de existência, evidenciando as inovações que foram implementadas ao longo de mais de uma década, além do papel sociocultural da proposta que também marca as comemorações dos 75 anos do TCE.

A Presidente Conselheira da Corte de Contas, Lourdes Lima, exaltou o trabalho dos artesãos que produziram os barquinhos e do artista plástico Francelino Mesquita, responsável pela exposição NATCULTURA – “SUSTENTABILIDADE”, que está à disposição para visita no Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo. “É de se alegrar com a acolhida das pessoas que desde a manhã passaram pelo local com o interesse de valorizar a arte e a cultura paraenses”, ressaltou Lourdes Lima.

O idealizador do projeto, o conselheiro aposentado Nelson Chaves, prestigiou o evento e falou sobre a importância e a representatividade dos rios na vida dos paraenses e que esta ação permite a integração do Tribunal com a sociedade. Ele ressaltou que “o Espaço Cultural abre as portas para os talentos apresentarem suas obras de arte e que o Círio traz um olhar de esperança, de agradecimento pelo dom da vida ao povo paraense”.

Após o fim da exposição, marcado para o dia 24 de outubro, os barquinhos de miriti serão doados a alunos da rede pública estadual de ensino, para a alegria da garotada.

Serviço:

A Exposição - Exposição Canoas de Promesseiros 2022 - “Contando uma história de fé”

Exposição: De 29 de setembro a 24 de outubro

Local: Espelhos d’água do edifício-sede do TCE-PA – Bairro de Nazaré