Cruz Vermelha faz simulado para voluntários do Círio

Um simulado de emergência com atendimento prático de primeiros socorros a romeiros das procissões do Círio de Nazaré deste ano será realizado pela Cruz Vermelha Brasileira Pará neste sábado (1º), das 17 às 22 horas. O treinamento ocorrerá no Estacionamento do shopping center Metrópole Ananindeua, na rodovia BR 316 Km 03, na Grande Belém. A Cruz Vermelha atuará com 6 mil voluntários em 20 postos de atendimento a romeiros no Círio.

A ação será concentrada no estacionamento G2 do centro de compras e contará com apoio de ambulâncias e demais equipamentos de segurança e atendimento. Participarão do treinamento cerca de 2.500 voluntários entre efetivos e temporários.

“Nosso objetivo é mostrar aos voluntários cenários realísticos, quando se trata de Incidentes com Múltiplas Vítimas, permitindo que essas pessoas possam treinar suas habilidades em resposta nos primeiros socorros a essas vítimas”, explica o diretor do Departamento de Gestão de Riscos e Desastres da Cruz Vermelha, Allan Cláudio.



O gerente de Operações do Metrópole Ananindeua, Renato Castro, destaca que a simulação reforça a parceria com a Cruz Vermelha. “Todos os anos, o posto de atendimento da Cruz Vermelha fica aqui no shopping, onde também temos voluntários. É importante estarmos alinhados para as mais diversas situações, e, nesse treinamento realizado aqui, a equipe vai poder explorar os diferentes tipos de atendimentos que mais vimos no Círio”, diz ele.



Confira os postos da Cruz Vermelha:

- Museu da Assembleia

- Instituto de Artes do Pará

- CAN

- Estacionamento Clínica Lobo

- Colégio Marista - Portaria 3

- Bradesco - Largo do Redondo

- Antigo Minds

- Sede Social Paysandu

- Estacionamento Ética Engenharia

- Clube de Engenharia

- Assembleia de Deus

- IEEP

- Princesa Louçã

- ICA

- Garagem da Sespa

- Banco do Brasil

- Caixa Econômica

- CDP

- Estacionamento do Ver-o-Peso

- Praça Dom Pedro II