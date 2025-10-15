Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Anitta volta a pedir nomeação de mulher para vaga de Barroso no STF; veja o vídeo

Após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, cantora reforça pedido para que Lula indique uma mulher ao cargo e divulga abaixo-assinado

Hannah Franco
fonte

Anitta reforça pedido para Lula nomear mulher à vaga de Barroso no STF. (Instagram/@anitta)

A cantora Anitta voltou a se manifestar nesta quarta-feira (15/10) sobre a vaga que será deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). Em stories nas redes sociais, ela reforçou o pedido para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indique uma mulher para ocupar o cargo.

Nos vídeos, Anitta destacou que a competência é essencial, mas que o país possui mulheres qualificadas para assumir a função.

"Oi gente, vocês viram eu postar aqui ontem sobre o STF, que um dos ministros vai se aposentar agora e o presidente vai indicar uma nova pessoa para essa posição. Quando eu postei isso, muita gente veio falar: 'mas a pessoa tem que ser competente, seja homem ou seja mulher', porque eu fiz um pedido para que seja uma mulher (...) É óbvio que a pessoa precisa ser competente, e é óbvio que existe, pelo menos uma, mulher competente para o cargo. É óbvio que existem várias mulheres competentes no nosso país para ocuparem esse cargo, mas, infelizmente, isso não acontece. Em 134 anos de história, o STF só teve três mulheres como ministras", disse.

A cantora também reforçou a importância da representatividade feminina e racial na Corte. "Então, dos 172 ministros que passaram pelo STF, só três eram mulheres. Por que é muito importante que a gente tenha mulher? Porque o STF é o lugar onde se decidem as questões mais importantes do país, a mais alta corte da justiça brasileira, onde as coisas mais relevantes são decididas. E o nosso país, o Brasil, tem a maioria de mulheres, então é muito importante que existam mais mulheres no STF, porque a gente precisa de pessoas tomando decisões, falando por nós, falando pelas mulheres. E dessas mulheres que já estiveram no STF, nenhuma foi negra. Então é muito importante que isso seja olhado, pensado, visto, resolvido e mudado, porque a gente precisa de vozes falando por nós, pelos direitos das mulheres, pensando no lugar da mulher", pontuou.

Aposentadoria de Barroso e pressão por candidatas mulheres

O ministro Luís Roberto Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada na última semana e deixará oficialmente a Corte no dia 18 de outubro. Após o anúncio, ele também manifestou apoio ao aumento da presença feminina nas cortes superiores.

Entidades da sociedade civil, como Fórum Justiça, Plataforma Justa e Themis – Gênero e Justiça, divulgaram lista de possíveis candidatas, incluindo Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar (STM), e Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No entanto, informações de bastidores indicam que os principais cotados para a vaga são homens, como Jorge Messias, advogado-geral da União; o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG); Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União; e Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União.

Anitta reforça pedido com abaixo-assinado

A cantora voltou a enfatizar que a escolha é do presidente, mas que cidadãos podem se manifestar. "Muita gente vem comentando: 'não devia ser assim, que é o presidente que indica'. Bom, essa regra aí não fui eu que criei. Estou aqui dentro das regras possíveis. Estou pedindo porque acredito que seja muito importante para as mulheres. Também tenho minhas dúvidas sobre como deveriam ser escolhidos os ministros do STF, mas, como é assim que é escolhido, é assim que a banda toca. É assim que a gente, como cidadão, pode pedir, tem o direito de pedir, de querer que as coisas sejam da maneira mais democrática para todo mundo", reforçou.

"Tenho certeza absoluta que, no nosso país, com milhões e milhões de pessoas, existem mulheres competentes para ocuparem esse cargo. Nesse momento, são 11 ministros, homens, e uma mulher. Então, você que é mulher sabe a diferença que faz ter mulheres decidindo as coisas", continuou a cantora.

Em seguida, Anitta divulgou o link de um abaixo-assinado, que formaliza o pedido ao presidente Lula. Até o momento, a carta aberta já conta com mais de 49 mil assinaturas.

"Então ficou aí o meu pedido. Não sei se isso vai acontecer. Tem um abaixo-assinado que eu postei aí o link. Caso você seja mulher, ou você que apoia mulher, que realmente gosta de mulher, não fala que gosta de mulher e não faz nada para apoiar a mulher, você que realmente gosta de mulher verdadeiramente e gostaria que elas tivessem mais jeito, mais olhar, né? Tá aí, vocês se juntaram nessa corrente e tentaram fazer com que a gente tenha um pouco mais de voz nesse país. Beijo!", finalizou.

