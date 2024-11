Una Martins encerra turnê do show 'Esquartejada' em Belém no Sesc Ver-o-Peso

A cantora Una Martins se prepara para encerrar a turnê de seu show "Esquartejada" em uma apresentação gratuita na próxima sexta-feira (8/11), às 19h, no Sesc Ver-o-Peso, em Belém do Pará. O espetáculo, lançado em 2013 e transformado em álbum em 2019, encerra uma trajetória de 11 anos, marcando a última apresentação de uma jornada que percorreu várias cidades do Nordeste e marcou a cena alternativa da região.

Ao lado de Una Martins, o evento contará com as apresentações de Malu Gadelha e Felipe Gama, compondo uma noite especial e diversificada para o público paraense. Esta será a primeira vez que o show "Esquartejada" será apresentado em Belém, e a cantora expressou sua expectativa por esse encontro.

“Emocionante encerrar o Esquartejada em um lugar tão mágico e interessante quanto Belém. Por curiosidade, é a primeira vez que tocamos aqui. Será uma honra ter esse contato com o público do Pará nesse momento tão especial para nós”, afirmou Una Martins.

O espetáculo, caracterizado por sua fusão de música, teatro e poesia, explora temas como vida, morte e renascimento. Com uma sonoridade eclética que passa pelo rock, romantismo e experimentações, o show é composto de canções autorais e músicas de compositores pernambucanos, como Germano Rabello, Hugo Coutinho e Graxa. A performance conta com o acompanhamento dos músicos Hugo Coutinho (baixo), Iezu Kaeru (bateria) e Rodrigo Padrão (guitarra), que, junto a Una Martins, criam uma experiência intensa e única para o público.

Segundo a artista, o show evoluiu ao longo dos anos, transformando-se com cada apresentação. "Foi um ciclo lindo e longo. Tivemos tantos momentos maravilhosos. Aprendemos tanto de lá até aqui. Mas toda apresentação é sempre uma primeira vez. Nesse encerramento, seremos felizes junto com todo o público do Pará que for nos ver”, acrescenta Una Martins.

A turnê "Esquartejada" foi realizada com o apoio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura) e teve produção executiva de Marina Duarte e Hudson Wlamir.

UNA: Uma Força Criativa Multifacetada

Com mais de 17 anos de estrada, Una Martins transcende rótulos. Canta, compõe, interpreta, dirige e costura seus próprios figurinos. Integra a Mostra Reverbo, coletivo que valoriza a música autoral e a diversidade cultural pernambucana. Também faz parte do projeto "A Dita Curva" e se apresenta em dueto com o cantor e compositor Jonatas Onofre. Em 2019, lançou o álbum "Esquartejada", eternizando as canções do espetáculo.

Alcançando reconhecimento em festivais e projetos, Una conquistou prêmios e consolidou seu lugar no cenário musical brasileiro. Sua trajetória é marcada por uma busca incessante pela autenticidade e pela expressão artística genuína.

Serviço

Show: UNA - Esquartejada

Local: Sesc Ver o Peso - Blvd. Castilhos França, 522/523 - Campina, Belém - PA

Data: 08/11/2024

Horário: 19h

Ingressos: Gratuitos

Para mais informações:

Fillipe Vilar

Telefone: (81) 9.9682-2179

E-mail: fillipe.vilar@gmail.com