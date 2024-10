Gigi Furtado comanda 'Sexta Samba' na véspera do feriado, em Belém

Uma das vozes femininas mais potentes e envolventes do Pará, a cantora Gigi Furtado comanda a Sexta Samba nesta sexta-feira (1°), véspera de feriado, no Boteco Santa Matta, a partir das 18h, com muito samba, convidados, gastronomia e muito mais para o púbico amante de um dos ritmos mais pertencentes ao território nacional.

“Para mim, é muito prazeroso fazer parte desse momento aqui na nossa cidade, poder ressaltar essa cultura do samba, poder compartilhar o palco com grandes nomes da música aqui, levar alegria e música para o público apaixonado por isso, é uma realização, eu amo a música, o público pode esperar um showzaço especial nessa véspera de feriado”, comenta a cantora sobre o seu show.

Gigi Furtado é cantora e compositora paraense que passeia pelos estilos erudito e popular, sendo que como cantora lírica, chegou a participar de Master Class com grandes nomes da música mundial como: Jô Ella Tod (EUA), Ednéia Oliveira (MG), Reginaldo Pinheiro (PA), Carol Hill (EUA), Clóvis Afonso André (Alemanha), Bill Ferrara (EUA) entre outros.

Dentro do estilo popular, que também tem um espaço garantido no seu coração, Gigi já se apresentou em palcos fora de seu estado e país: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Brasília (DF), Recife (PE), Durban (África do Sul).

Na sua trajetória de shows, a cantora já realizou espetáculos musicais como "Na veia da nêga", "So in love", regado ao blues, bossa e jazz; já fez o "Tributo a Clara Nunes- Conto de Areia", uma justa homenagem que já soma mais de dez anos à mineira, guerreira, Clara; o show especial "Eu Sou Neguinha", onde a artista canta a obra de Caetano Veloso, muito apreciado pelo público, dentre outros grandes shows que fazem parte da sua rica trajetória.

Muito premiada, Gigi Furtado já conquistou o título de "Melhor Intérprete" do Festival da Música Brasileira da RBA no ano de 2012; conquistou o 1° lugar no Festival Nacional de Música Francesa intitulado "Fetè de la musique" no ano de 2013; dentre muitos outros prêmios ao longo da sua jornada na música.

Ao lado de Gigi, outros grandes artistas vão se apresentar na Sexta Samba, são eles: Mariza Black, Serginho Nóbrega, Brenda Morais, com participação especial de Darlan Darley. Reserva de mesas no contato (91)98172-9092.



Serviço: Gigi Furtado comanda Sexta Samba nesta sexta-feira (1°), véspera de feriado, a partir das 18h, no Boteco Santa Matta, Av. Rodolfo Chermont, esquina com a Rua da Marinha.

(*Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)