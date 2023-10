Cantora Gigi Furtado e pianista João Daibes cantam músicas do maestro Waldemar Henrique

Nome de destaque na noite musical de Belém, a cantora Gigi Furtado realiza neste fim de semana com o pianista João Daibes, no palco do Teatro do Sesi (avenida Almirante Barroso, 2540) com o show “Ao mestre, com carinho - Uma homenagem a Waldemar Henrique”. O tributo será no próximo sábado, 21, às 20h, com as participações especiais de Lucinnha Bastos, Eduardo du Norte, Tiago Amaral (clarinete), Eugênia Pinon e Marcos Salgado.

VEJA MAIS

O espetáculo promete surpresas ao público, com João Daibes se dividindo entre o piano e os vocais, com talento reconhecido nas duas funções. Ainda, a apresentação musical vai ganhar o visual das ilustrações da artista plástica Fattivitá, que fará uma exposição no palco inspiradas no maestro e em suas canções.

A música uniu essas duas gerações da música paraense: de um lado, Gigi Furtado, com 21 anos de carreira e um álbum lançado (Kizomba, 2021) e, de outro, o jovem João Daibes, de 19 anos de idade, que estuda música desde os três anos de idade, toca profissionalmente desde os 13 anos e já possui um álbum com composições próprias (Solar dos Amores, 2022). A junção das duas histórias deve oferecer um passeio musical ao público pela obra de Waldemar Henrique.

O repertório está repleto de preciosas composições do maestro, como “Fiz da vida uma canção”, “Uirapuru”, “Tamba-tajá”, "Matinta Perera”, “Senhora Dona Sancha”, “Primavera” e “Valsinha do Marajó”.

“Cantaremos a nosso modo e com muito afeto as lendas, os pontos, os batuques, as canções do inesquecível maestro”, destaca Gigi. “O desafio é grande, pois Waldemar já foi cantado por muitos. Estamos preparando um show lindo. Espero que as pessoas se emocionem como nós já estamos emocionados desde os ensaios”, completa Daibes.

Falecido em 1995, a obra do maestro é trilha sonora da vida de muitos paraenses. “Conheci a música de Waldemar Henrique aos 17 anos, quando eu estudava no Conservatório Carlos Gomes. Eu vim do erudito e foi de forma clássica que ele me foi apresentado, mas a música dele nunca ficou distante dos artistas populares”, recorda Gigi. “Waldemar Henrique me faz mergulhar nas memórias de infância como no meu tempo encantado de criança (risos)”, conta citando trecho da música “Senhora Dona Sancha”

Parceria

A parceria de Gigi Furtado e João Daibes surgiu no salão da Casa do Fauno, em Belém. Após algumas apresentações acompanhando a cantora ao piano, João Daibes surpreendeu Gigi com o seu desempenho vocal. Não demorou para surgir a ideia de realizar um show juntos e o tema foi sugerido em um sonho da artista: “Sempre gostei de ouvir o João Daibes tocar, mas ele me encantou cantando. Eu o convidei para fazer um show cantando, no teatro. Depois, eu sonhei que estávamos no palco diante da plateia lotada e eu mostrava para ele dizendo: ‘Olha. Ao mestre com carinho. Waldemar Henrique’. Quando contei o sonho, ele (Daibes) disse: ‘É isso!’”, recorda.



“É um presente dividir a concepção deste show com João Daibes, que foi uma grata surpresa em minha vida. Uma pessoa linda, que como poucos tem elegância na alma. O show está lindo e esperamos que todos amem muito, assim como nós estamos amando concebê-lo”, comemora a cantora. “Estou muito honrado de poder partilhar meu primeiro show no teatro com essa irmã linda que tanto admiro (Gigi Furtado)”, acrescenta o pianista.



Gigi Furtado e João Daibes serão acompanhados pelos músicos Jade Norah Guilhon (viola e bandolim), Mário Jorge Garcia (baixo) e João Paulo Pires (percussão).



Serviço:

Show de Gigi Furtado e João Daibes, “Ao mestre com carinho. Uma homenagem a Waldemar Henrique”

Dia: Sábado, 21/10

Hora. 20h

Local. Teatro do Sesi (Almirante Barroso, 2540, Marco)

Ingressos à venda no Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/87996) e na bilheteria do teatro, de 9h as 18h.