Gigi Furtado canta a ‘Trajetória’ musical em show

A cantora Gigi Furtado celebra a própria história de amor-musical com o público paraense no show “Trajetória”. Será na próxima sexta-feira, 5, no Teatro do Sesi, às 20 horas. No palco, a artista vai conduzir a plateia pelas etapas da sua carreira, desde as apresentações operísticas balizadas na formação em Canto Lírico, pelo Instituto Carlos Gomes, e os tributos a grandes nomes da MPB, como Clara Nunes, Alcione, Maria Bethânia e Chico Buarque, entre outros, para culminar com “Kizomba” (do Kimbundo, ‘Confraternização’, 2021), o seu álbum de estreia em 21 anos de trajetória.

O show contará com as participações especiais de Naieme, Jeff Moraes, Mariza Black, Danniel Lima, Marcelo Sirotheau, Iara Mê, Xirley Tão, Lorena Monteiro e Bia Bergman. Ainda, “Trajetória” terá caráter solidário. O ingresso custa R$ 20 e mais um quilo de alimento não perecível. Os donativos serão doados à Associação Mãos Dadas, que assiste crianças e adolescentes com câncer.

Na ocasião do show, Gigi Furtado apresentará o primeiro videoclipe da sua trajetória. A canção “Desejo de se perder”, composição de Márcio Alexandre (Fundo de Quintal), Fadico e Marcelinho Moreira, faixa de ‘Kizomba’ produzida por Arthur Espíndola – que também foi diretor-geral do álbum -, ganhou cenas gravadas à beira da praia, na ilha de Algodoal, Nordeste do Pará. Ouça a música aqui. Conheça 'Kizomba' aqui.

No show, Gigi vai “cantar” a própria história e celebrar algumas das parcerias importantes que coleciona: “Quis colocar (no show) pessoas que vão estar comigo por muito tempo ainda, como gente da nova geração que está fazendo música de forma majestosa e que eu quero apresentar para o meu público”, descreve.

No palco, Gigi será acompanhada pelo violonista Paulo Robson Araújo, que assina também a direção musical do show, pela pianista Adriana Azulay, baixista Alexey Moreira, percussionista Bruno Mendes, guitarrista Neném Silva e baterista Tiago Belém. A produção é de Samel Produção e Eventos. A direção geral de “Trajetória” é da própria Gigi Furtado.

Clipe

“A brisa beijando o mar/ É lindo o entardecer/ O sol se rende ao luar e eu me rendo a você/ O sol, nosso cobertor, aquece nosso prazer/ Paixão de se devorar/ Desejo de se perder”, inicia o sambinha que vai ganhar videoclipe.

“Gravamos em dois dias, foi intenso, foi maravilhoso”, recorda Gigi sobre a gravação. “A música fala de afeto. Eu quero mostrar que o amor está aí para quem quiser amar, basta que você mergulhe nele”.

Gigi gravou na praia o clipe que celebra o amor. (Thuareag Santos/ Divulgação)

Para além de mostrar a letra poética e contagiante, no clipe Gigi molha os pés na praia e mergulha na vida pessoal. “Como uma mulher gay, estou falando do amor pela minha companheira, tanto que aparece a foto dela no clipe. As pessoas vão entender”.

No decorrer do clipe, outros casais aparecem em cena, como a própria cantora e diretora Naieme com o namorado, Thuareag Santos, além de outros integrantes da equipe que atuaram em frente e atrás das câmeras: Camila Castro, Sandro Santarém, Kleiton Cunha e Gleyciele Ferreira.

“O amor está aí para ser desfrutado, para ser sentido e vivido, sem polemizar”, conclui Gigi.

O clipe foi realizado com emenda parlamentar da então deputada estadual Marinor Brito (PSOL).

Renascimento

“Trajetória” é uma celebração de Gigi Furtado à vida. A cantora, que completou 42 anos no último dia 29, recuperou-se no final de 2022 de um quadro grave de pancreatite aguda, que a levou à internação hospitalar.

Decidi fazer o ‘Trajetória’ porque a gente não sabe a duração do nosso curso, o que está guardado pra gente. Temos que realizar as ideias agora. O amanhã a Deus pertence, a gente só pode contar com o agora”.

Para Gigi, cantar também é uma forma de agradecer às pessoas que oraram pela sua recuperação. “A maneira que tenho de agradecer é cantar. É a minha forma de oração, cantar é orar duas vezes”.

Gigi está recuperada e se prepara para fazer uma cirurgia de retirada de pedras da vesícula.

Neta de Dolores

A ideia inicial de Gigi Furtado ao pedir a pauta no Teatro do Sesi, era fazer o show no dia do aniversário dela, em 29 de abril, mas a data estava ocupada. No entanto, a data possível, 5 de maio, deixou-a ainda mais feliz. Pois essa é a data do natalício da avó da cantora, Dolores, muito amada ainda, apesar de já falecida. “Fiquei arrepiada”, revela.

Gigi costuma render homenagens à avó, como a tatuagem em seu antebraço escrita “Neta de Dolores” e a canção autoral “Aqueles Olhinhos” – faixa de ‘Kizomba’ -, da qual planeja gravar o próximo clipe.

“Tive a sorte de ser neta de uma mulher amorosa, forte, conselheira, que sabia puxar a orelha, sabia dar o abraço e tudo regado a café”, recorda. “Prefiro pensar que ela nunca foi”.

Agende-se:

Show “Trajetória”, de Gigi Furtado

Dia: Sexta-feira, 5

Hora: 20h

Local: Teatro do Sesi (Av Almirante Barroso, 2540, esquina com a Rua Perimetral, Marco)

Ingressos a R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e gratuidade para idosos + 1kg de alimento não perecível (entregue no dia do evento, no teatro). O ingresso pode ser adquirido na bilheteria do teatro ou no Sympla