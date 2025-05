Última turnê da carreira de Gilberto Gil, 'Tempo Rei' ganhará cruzeiro

A turnê Tempo Rei, última da carreira de Gilberto Gil, ganhará um cruzeiro. A informação foi revelada pelo cantor e pela 30e, produtora responsável pelos shows, nas redes sociais nesta quinta-feira, 8.

Partindo do porto de Santos e com destino ao Rio de Janeiro, o navio MSC Preziosa ficará em alto mar dos dias 1° a 4 de dezembro.

"Fiquei muito feliz com o convite para levar Tempo Rei para uma experiência no navio. O público tem sido receptivo com a turnê e vamos viver mais esse encontro com todos em alto mar, será uma linda viagem", disse o artista.

As vendas serão feitas no site do Navio Tempo Rei. Fãs que preencheram o cadastro disponível no portal terão venda antecipada. A venda geral começa na segunda-feira, 12.

Na terça-feira, 6, o pai de Preta Gil já havia confirmado uma data extra da turnê em São Paulo. Ele voltará ao Allianz Parque no dia 18 de outubro.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais