Jovem compositor de 19 anos, João Daibes lança primeiro álbum 'Solar dos Amores'

Com influências do MPB e Jazz, o jovem músico João Daibes, de apenas 19 anos, lançou o primeiro álbum “Solar dos Amores”. Com influência de MPB e Jazz, João traz canções autorais com algumas parcerias como o seu pai Paulo Oliveira, Joãozinho Gomes, Olivar Barreto, Pedro Vianna, Karol Veiga Cabral, e uma regravação de “Foi assim”, de Ruy Barata e Paulo André Barata.

“Todas as músicas são autorais exceto ‘Foi assim’. O álbum surgiu a partir de um trabalho coletivo de junção de algumas músicas que tinha feito com 15 a 16 anos com parceria do meu pai, Paulo Oliveira, e Joãozinho Gomes, Olivar Barreto e Pedro Vianna. A produção foi do Eduardo Cumaru, que é o meu primo. E o Eudes Fraga produziu musicalmente e fez a direção musical”, explica.

O álbum “Solar dos Amores” como o próprio título já diz sobre o amor. “A música ponto de partida, a primeira que compus desse disco foi ‘Intrépido amor’. São músicas que surgiram do disco que tem como mote do amor. Não é só amor paixão, amor como esperança, amor de um amigo, e o amor paixão também”, revela.

O jovem tem se surpreendido com a repercussão do álbum “Solar dos Amores” que está nas plataformas digitais. As músicas estão tocando em algumas rádios e o meio musical tem comentado o lançamento. “Tem sido muito bacana, estou tocando em algumas rádios, e estão começando a descobrir um pouco meu trabalho. Além de mandar o meu trabalho para outros lugares. A circulação do álbum está mais entre o meio musical, onde está tendo uma boa repercussão”, declara.

Dentre as referências de João estão clássicos da música popular brasileira como Chico Buarque, Tom Jobim, Luciana Rabelo, Cezar Camargo e Mariano, Elis Regina, Maria Rita, e também artistas locais como o diretor musical do seu álbum Eudes Fraga.

João virou compositor com apenas 15 anos quando compôs a sua primeira música que está no álbum “Intrépido amor”, mas a musicalização iniciou quando ele ainda era uma criança de apenas três anos. Desde as primeiras aulas de musicalização, João progrediu no aprendizado passando por diversas experiências musicais. O primeiro instrumento foi o violão, depois aos seis começou a ter aulas de piano.

Após retornar à Belém, depois de morar fora com a família, entrou no Projeto Choro do Pará, onde ele confessa que encontrou o seu caminho na MPB. Ele também fez o curso técnico de piano popular e atualmente estuda bacharelado em Música na Universidade Federal do Pará (UFPA). “O Projeto Choro do Pará foi onde comecei a me inserir na música popular do Estado. É um projeto que engloba muita coisa na minha vida musical, é uma grande escola para mim, e onde comecei a partir do convite do Paulo Moura, com 12 anos”, revela.

Para o futuro, João planeja realizar um show no Teatro Waldemar Henrique ou no teatro Sesc no segundo semestre. Outro projeto é a produção de um EP até o início do próximo ano. “O primeiro álbum foi totalmente com financiamento coletivo, todo mundo ajudando. Agora eu estou correndo atrás de lei de incentivo, para continuar em uma parada mais independente, mas sugiram algumas propostas que estou analisando”, adianta.