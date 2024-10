Theatro da Paz recebe oficinas do grupo Galpão sobre planejamento e comunicação no fazer teatral

Quem gosta de teatro e faz teatro vai contar com uma oportunidade e tanto neste começo de novembro: uma das principais companhias de teatro do Brasil, o Grupo Galpão abre inscrições gratuitas para as oficinas de Gestão de Projetos Culturais e de Comunicação e Cultura em Belém, a serem ministradas nos dias 7 e 8 de novembro, no centenário Theatro da Paz, das 14h às 17h. As oficinas visam a troca de experiências sobre o fazer teatral e compartilhar o conhecimento de gestão acumulado pelo Grupo Galpão nesses 42 anos de atuação. Cada oficina possui 30 vagas. As inscrições gratuitas podem ser feitas pela plataforma sympla.com.br/grupogalpao. As oficinas são realizadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale.

No dia 7 de novembro, das 14h às 17h, acontecerá a Oficina "Gestão de Projetos Culturais", a ser ministrada por Alba Martinez, coordenadora de Planejamento do Grupo Galpão. Trata-se de uma ação formativa que busca introduzir os principais aspectos do processo de elaboração e gestão de projetos culturais junto aos mecanismos de incentivo e demais parceiros.

"Acredito que quanto mais a classe artística dialogar entre si sobre como viabilizar seus projetos, mais fortalecemos o setor criativo, que já ultrapassa 3% do PIB brasileiro. Durante a oficina vamos esmiuçar as etapas de transformação de uma ideia em projeto, sendo este um ponto de partida para participação em editais de leis de incentivo, assunto que também fará parte da nossa conversa. Me sinto muito realizada em levar o Grupo Galpão para essa conversa com Belém." Alba Martinez.

Comunicação e Cultura

Já no dia 8 de novembro, também das 14h às 17h, a atriz e publicitária Letícia Leiva, coordenadora de Comunicação Social do Grupo Galpão, ministrará a Oficina “Comunicação e Cultura”. Essa oficina servirá para a apresentação de um panorama do trabalho de comunicação desenvolvido no grupo, seus processos e estratégias. O encontro tem como objetivo apresentar também fundamentos básicos e ferramentas do marketing digital, com foco na propagação do produto artístico e produção de conteúdo qualificado para as redes sociais - fazendo um convite às pessoas participantes compreenderem a gestão das redes também como um fazer artístico.

"Poder compartilhar da experiência de gestão do Grupo Galpão em outros estados do Brasil, como o Pará, é uma grande alegria. Na oficina Comunicação e Cultura, serão apresentadas ferramentas e estratégias utilizadas pelo grupo na Comunicação, além da exibição de campanhas bem sucedidas e de conteúdos criados exclusivamente para as redes sociais. Pensando na especificidade do produto Teatro, o Galpão estruturou uma equipe com várias frentes que tem se aprimorado ao longo dos anos. Estou ansiosa para essa troca com o público paraense", afirma Letícia Leiva.

O Grupo Galpão, de Belo Horizonte (MG), é uma das companhias teatrais mais conhecidas do Brasil, tanto por seus 42 anos de atividade contínua quanto por sua pesquisa de linguagem. Portanto, as oficinas no Theatro da Paz têm tudo para subsidiar novos voos de artistas e interesados em geral no desenvolvimento das artes cênicas em geral.



Serviço:

Oficinas de Gestão com o Grupo Galpão

Belém - dias 7 e 8 de novembro de 2024

7/11 - Gestão de Projetos Culturais, com Alba Martinez – 14h às 17h

8/11 - Comunicação e Cultura, com Letícia Leiva – 14h às 17h

Onde: Theatro da Paz

Avenida da Paz – Praça da República, S/N - Campina - Belém/PA

Inscrições: pela plataforma sympla.com.br/grupogalpao

Mais informações sobre as oficinas:

- Cada oficina possui 30 vagas e é presencial e gratuita.

- A inscrição é limitada à disponibilidade de vagas. Cada participante pode inscrever-se em apenas uma vaga, por oficina.

- Classificação 18 anos

- Haverá envio de certificado digital para os participantes