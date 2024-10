Orquestra Amazônia Jazz Band se apresenta no Theatro da Paz nesta quinta-feira, 24

A orquestra Amazonia Jazz Band irá realizar um concerto no Theatro da Paz, em Belém, após um período longe da capital paraense, o reencontro com a plateia está marcado para às 20h desta quinta-feira, 24, com um espetáculo que promete envolver o público utilizando as tradicionais características de mistura de ritmos paraenses, jazz e baladas. A regência será do maestro Eduardo Lima que trará arranjos exclusivos, homenagens e uma surpresa especial durante a última música da noite.

Sinhá Pureza, de Pinduca, com arranjo de Kim Freitas; e Esse Rio é Minha Rua, de Paulo André e Ruy Barata, com arranjo de Rafael Rocha estarão presentes no repertório de clássicos conhecidos pelo público paraense. Além disso, Dançando no Rio, do Trio Manari e Adelbert Carneiro; e Zouk da Naza, de Almirzinho Gabriel irão ampliar a regionalidade do espetáculo.

Entretanto, a atração não contará somente com músicas regionais, o repertório internacional de jazz se fará presente com Horn of Puente e Count Bubba’s Revenge, ambas de Gordon Goodwin; e Closely Dancing, de Arturo Sandoval, com o arranjo de Ed Calle. E pensando no clima do Círio de Nazaré, Feldeman Oliveira fará um arranjo especial com a canção do Padre Fábio de Melo, Círio Outra Vez.

Eduardo Lima antecipou a surpresa da noite que terá um arranjo exclusivo do maestro Rui Carvalho que encerrará o concerto com a música “Palco”, um grande sucesso de Gilberto Gil. “Estamos preparando algo especial para esse momento final, feito com muito carinho, e que certamente irá emocionar a todos. Vocês são nossos convidados.” comentou o maestro Lima.

“Nos ritmos do Pará” é um concerto realizado pelo Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em conjunto com a Academia Paraense de Música e o Theatro da Paz. Os ingressos serão vendidos no dia do evento a partir das 9h na bilheteria do teatro e pelo site Ticket Fácil pelo valor de R$2 por pessoa.